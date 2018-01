Le best-of des commentaires de la semaine #32

YO TOUT LE MONDE C’EST MATHILDE¬†!

√Ä l’heure o√Ļ tu d√©couvres ce best-of, je suis certainement en train de roupiller car hier c’√©tait la Grosse Teuf de l’espace. Rien que √ßa.

Ne t’en fais pas, avant d’aller festoyer je t’ai concoct√© ce petit concentr√© de commentaires rigolos et tout √† fait sympathiques, ma foi.

D’ailleurs, c’est le dernier best-of des commentaires dont je suis en charge, je suis un peu √©mue. Mais je sais que l’√©quipe va prendre la suite et compiler tes meilleures r√©actions avec talent.

Je te laisse d√©couvrir tout √ßa, t’esclaffer, peut-√™tre, et je te dis √† bient√īt pour de nouvelles aventures¬†!

Le commentaire de l’espace

Fab, un d√©fi t’est lanc√©. Je compte sur toi pour le relever.

En parlant de Grosse Teuf, le commentaire qui s’emballe (et c’est COOL)

C’est le genre d’engouement que j’aime

Le commentaire créatif

Vous partagez toujours autant le best-of de vos vies sur #madmoiZelleArmy. Sur Instagram, nous sommes tomb√©es sur une broderie pas piqu√©e (tu l’as¬†?) des hannetons.

En vrai je fais genre, mais j’ai pas la ref, j’ai jamais vu La Cit√© de la Peur

Les commentaires bourrés de joie de toutes celles et ceux qui ont reçu la box

Merciiii pour vos retours¬†! On est tr√®s heureuses que la box Kids des 90’s vous ait plu¬†!

Si jamais suite à ces images pleines de nostalgie tu aimerais être l'heureuse détentrice d'un Tamagotchi, c'est ta chance : il reste quelques box Kid's des 90's disponibles à la vente en one-shot… Mais dépêche-toi, il n'y en a plus beaucoup !

Et si celle-ci t'a plu, sache que tu peux déjà commander la prochaine : elle est sur le thème Date Yourself, et je peux t'assurer que tu vas tant kiffer que tu vas véritablement te pécho.

Le commentaire très à propos

Esther a √©crit un super article qui relate le choix de 28 marques de s’engager contre les st√©r√©otypes dans la pub. Et on nous a fait remarquer que la pub dans l’article √©tait tr√®s bien plac√©e.

Merci pour ton Ňďil¬†de lynx

Le commentaire qui perd espoir en l’humanit√©, mais avec humour

TU SAIS PAS QUOI¬†? Marion Seclin a lanc√© sa cha√ģne YouTube. Cette nouvelle m’a rendue extr√™mement heureuse, car je suis tout √† fait fan d’elle.

Certain¬∑es d’entre vous se sont inqui√©t√©¬∑es des potentiels¬†trolls qu’elle pourrait rencontrer.

Hum oui, le probl√®me, c’est les gens.

C’est dr√īle, et c’est gentil de s’inqui√©ter pour elle. Mais le mieux √† faire selon moi, c’est de l’encourager directement, √ßa ne laissera m√™me plus la place aux¬†trolls¬†! Alors pose ton like et commente¬†ūüėČūüĎć

Le commentaire SO OOOOOLD !

Une relique ! (rappelons que Fab avait écrit anonyment

la premi√®re grossesse de sa femme dans un blog, qu’un √©diteur

lui avait ensuite proposé de transformer en livre. So 2007.)

Mais aujourd’hui ce n’est plus uniquement de grossesse, mais de l’ensemble de la paternit√© dont Fab te parle, via son podcast¬†Histoire de Darons.

Les commentaires absurdes (suite à un article absurde sur une info absurde)

Ah¬†! Je vous ai aussi parl√© de l’ONISEP qui avait fait des fiches-m√©tiers dignes d’une partie de Kamoulox (je t’en prie, dis-moi que tu as la ref, Clem m’a dit que c’√©tait too old mais je refuse cette √©ventualit√©).

Voici vos r√©ponses √†¬†:¬†¬ę¬†quel est le lien entre r√©parer des machines √† laver et le m√©tier d’infirmier¬†?¬†¬Ľ

C’est une possibilit√©.

Elle n’est pas folle, la gu√™pe #Astuce

Le commentaire qui r√©chauffe le cŇďur

Cette personne a appr√©ci√© le dernier √©pisode du super podcast de Mymy,¬†The Boys Club, avec Rapha√ęl Descraques. Elle y parle masculinit√©, et ce sont vraiment de beaux moments.

Des retour comme ça font si plaisir ! Merci !

Et comme moi aussi j’aimerais que la terre enti√®re √©coute ce podcast, le voici¬†:

Le commentaire engagé politiquement (non)

Alison vous a √©galement parl√© d’un outil virtuel pour tester de nouveaux sourcils. Et on lui a pos√© LA question qui compte¬†:

Je ne sais pas, et j’esp√®re que oui

Le commentaire √† l’esprit tordu

Mymy de son c√īt√© a appel√© √† niquer son complexe des grosses joues. Comme on dit dans le game de l’Internet, la suite va vous √©tonner.

Enfin un mouvement body-positive qui me correspond ! Publié par madmoiZelle.com sur mercredi 17 Janvier 2018

Je ne vois absolument pas de quoi tu parles

Le commentaire de celles à qui on a donné un peu de joie

Vos retours nous font plaisir, mais on aime tout autant vous faire du bien !

D’ailleurs, Louise vous a fait gagner des places pour le Festival d’Humour de Paris, le FUP. J’esp√®re que vous avez kiff√©¬†!!

Et c’est toujours avec plaisir¬†!

Mais nous sommes aussi là dans les moments de mou, of course.

Bon r√©tablissement¬†ūüíě

Le commentaire mal réveillé

Kalindi a partag√© le teaser de Love Simon, un¬†teen movie sur l’acceptation de soi.

Voici votre plaisir (non) coupable, à venir en mars ! Publi√© par madmoiZelle.com sur jeudi 18 Janvier 2018

Et les lectrices ne devaient pas √™tre toutes bien r√©veill√©es, rapport qu’elles n’avaient pas tout √† fait les yeux en face des trous.

En effet, le rapport n’est pas √©vident √† premi√®re vue.

Le commentaire taquin

Dorothée a fait un super boulot en sortant le best-of des vlogs pour les 2 ans du vlogmad !

Et comme souvent, Fab a eu droit à une remarque sur son style capillaire incomparable.

Bien remarqu√©¬†! (et oui, les blagues sur l’absence de cheveux de Fab sont toujours aussi dr√īles deux ans plus tard).

La dose d’amour qui fait du bien¬†ūüíĖ

Une madmoiZelle qui visiblement nous suit depuis un bout de temps a pris son envol, en nous laissant ce message si chou sur le forum.

Merci infiniment. De nous avoir suivies, et pour ton retour. Un message comme celui-ci nous fait un bien fou. Tu as raison de te faire confiance, et nous te souhaitons de t’√©panouir dans¬†¬ę¬†la vie d’adulte¬†¬Ľ.

N’h√©site pas √† revenir nous faire un coucou √† l’occasion, et puis c’est pas grave d’avoir besoin √† nouveau des petites roues de temps √† autres.

On t’attend, madmoiZelle gardienne de r√™ves.

Moi aussi j’ai l’impression de retirer mes petites roulettes, ou du moins de franchir une √©tape avec la fin de ce stage. Alors merci madmoiZelle, et surtout merci √† toi, lecteur ou lectrice, d’avoir suivi mes quelques lignes¬†!

Sache pour autant que tu ne te d√©barrasseras pas de moi comme √ßa… I’ll be back¬†!

Beaucoup de bisous, et à la semaine prochaine pour le prochain best-of (sans moi mais avec toujours autant de lol) !!

