Your Name, le chef-d’œuvre de l’animation japonaise arrive sur Netflix

Voilà une belle nouvelle comme je les aime.

Le sublime film d’animation Your Name, réalisé par Makoto Shinkai va bientôt débarquer sur Netflix.

Your Name sera bientôt dispo sur Netflix

Your Name est un film d’animation réalisé par Makoto Shinkai, encensé par la critique en 2016 de par son histoire et sa qualité visuelle absolument somptueuse.Ça arrive le 1er juin ! Publiée par Netflix sur Lundi 11 mai 2020

La plateforme a annoncé la mise en ligne du film via ses réseaux sociaux, mettant immédiatement ses abonnés en joie.

Your Name sera dispo le 1er juin, et l’impatience est palpable.

Your Name, ça parle de quoi ?

Your Name, c’est l’histoire incroyable de Mitsuha et de Taki.

Mitsuha est une adolescente coincée dans une famille traditionnelle, qui rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Taki, lui, est un jeune lycéen vivant dans la capitale, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis.

Les deux adolescents qui ne se sont jamais rencontrés et que tout oppose découvrent qu’ils échangent leurs vies dans leur sommeil.

Une relation étrange et mystérieuse s’installe alors entre eux donnant lieu à une incroyable odyssée onirique au cœur des sentiments humains.

Your Name, un chef-d’œuvre de l’animation japonaise

Le film a été pour moi un véritable coup de cœur mais a surtout connu un succès renversant à sa sortie.

En 2017, il avait rapporté 357 millions de dollars de recettes au box-office mondial faisant de lui le film japonais le plus lucratif de tous les temps, d’après le Hollywood Reporter, détrônant ainsi Le Voyage de Chihiro qui se trouvait fièrement en tête du classement depuis 16 ans !

Analysant avec justesse la jeunesse japonaise en plein questionnement, Your Name a su parler aux spectateurs du monde entier en les faisant rêver.

Et je suis presque sûre qu’il te parlera tout autant si tu ne l’as jamais vu !

Alors, chère lectrice, impatiente de (re)découvrir Your Name ?

À lire aussi : 8 superbes odyssées japonaises, à voir et à revoir