Comment voyager (ou étudier) au Royaume-Uni après le Brexit

24 juin 2016. Tu te souviens peut-être de cette date : c’était le jour des résultats du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union Européenne.

Les citoyens et citoyennes britanniques ont voté pour la sortie du pays : le Brexit.

C’était un choc pour moi, qui ai grandi avec l’idée d’une Union Européenne comme symbole de solidarité entre les pays européens.

Qui me souviens du passage à l’euro en 2002 malgré mon jeune âge. Qui ai vécu à Londres un an pendant mon enfance alors que le Royaume-Uni faisait partie de l’Union Européenne.

Après des années de discussions et de recherche d’un accord avec l’Union Européenne, le Royaume-Uni quitte cette dernière.

Ça se passe ce vendredi 31 janvier 2020 à minuit, heure anglaise. Le gouvernement britannique annonce la sortie dans un tweet plutôt… jovial :

Today is the day the UK is leaving the EU. pic.twitter.com/Zuhzl0l5sT

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020