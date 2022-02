Votre chat fait sa diva en ne buvant qu’au robinet ? Cette fontaine à eau en promo va vous changer la vie

Si votre matou fait le difficile avec sa gamelle d’eau et préfère réquisitionner le robinet, bonne nouvelle : on a la solution et ça coule de source !

Vous débordez d’amour pour votre petite boule de poils ? Vous êtes en extase au moindre de ses mouvements alors qu’il ne vous sollicite que pour sa gamelle ? Vous n’êtes pas complètement perdue : juste une véritable cat’s lover. Malgré leurs adorables ronronnements, il faut être honnête, les félins sont majoritairement de véritables tyrans.

Quand ils ne dorment pas ou qu’ils ne se lèchent pas les fesses, les chats vont du côté de la cuisine pour trouver de quoi se sustenter. En grande majorité, les croquettes se vident vitesse grand V alors que l’eau reste stagnante dans sa gamelle. Si votre matou a pour habitude de boire au robinet, la fontaine va alléger votre facture d’eau.

Mais au-delà du côté pratique, rappelons que pour nos petits animaux, on veut le meilleur et surtout prendre soin de leur santé. L’hydratation est super importante, alors pour être sûre que votre chat puisse s’abreuver autant qu’il le faut, Cdiscount vous propose -58% sur la fontaine à eau Catit Senses 2.0.

Votre chat va vivre d’amour et d’eau fraîche

Si votre chat est le grand amour de votre vie, vous cherchez sûrement à lui offrir la vie la plus douce possible (comme si elle ne l’était pas assez comme ça… MOI AUSSI j’aimerais avoir un quotidien alimenté de nourriture, de siestes et de caresses).

Les félins préfèrent l’eau propre et bien fraîche, alors la fontaine va être le cadeau qui va venir changer la vie de votre compagnon !.

La Fontaine Catit Sense 2.0 va inciter votre chat à s’hydrater et donc à s’éviter quelques petits pépins de santé — surtout au niveau des reins. Elle possède un réservoir de trois litres et trois réglages de débit d’eau. Sa surface est lisse, ce qui facilite le nettoyage.

La Catit Sense 2.0 offre à votre animal de l’eau fraîche de manière constante. Son filtre permet d’éliminer le calcium, le magnésium, les bactéries et les poils qui peuvent se retrouver dans l’eau stagnante. Le filtre doit se changer environ tous les mois pour assurer un bon fonctionnement.

Elle est conçue de manière à pouvoir contrôler le niveau d’eau pour savoir à quel moment la remplir. Il est préférable de la positionner en hauteur pour éviter que la poussière au sol s’accumule sur la fontaine. Elle est de taille moyenne mais notez qu’elle peut vite devenir un peu encombrante — sur un plan de travail par exemple.

La fontaine à eau pour Chat Catit Sense 2.0 en bref

Un réservoir de trois litres

Trois réglages de débit d’eau

Son filtre élimine toutes les bactéries potentiellement nocives pour votre animal

On peut contrôler le niveau d’eau à l’oeil nu

Pendant les soldes Cdiscount vous propose une belle réduction de 58% sur cette fontaine à eau pour chat. La Catit Sense 2.0 passe de 55,04€ a 22,99€.

