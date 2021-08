Grâce à cette appli, prendre votre chat en photo veut aussi dire prendre soin de sa santé

Une société canadienne a mis en place une application pour décrypter les expressions faciales de votre chat. C’est très sérieux !

On savait que les chats étaient incapables de sourire, à l’exception notable du Chat du Cheshire qui donne du fil à retordre à Alice au pays des Merveilles, mais saviez-vous qu’ils pouvaient par contre faire la grimace ? OK, on se souvient de Grumpy Cat, star regrettée des Internets, mais on pensait avoir affaire à un cas unique !

L’intelligence artificielle pour améliorer la vie… de votre chat

Pourtant, la position des oreilles, l’enfoncement des yeux, une tension au niveau du museau, le mouvement des moustaches ou encore la position de la tête de votre chat peuvent être des indicateurs de symptômes beaucoup plus graves.

Une société canadienne, Sylvester.AI, a donc développé l’application pour smartphone Tably qui permet d’analyser ces cinq facteurs. Avec cet outil, il suffit de prendre en photo votre matou pour que l’intelligence artificielle fasse le reste et analyse sa physionomie en fonction de ces critères !

Ces facteurs ont été étudiés et validés par une parution dans la revue Scientific Reports en 2019 — les autrices et auteurs de l’étude parlent de Feline Grimace Scale, soit échelle de grimace féline en français.

Il est parfois difficile de comprendre ces bêtes à quatre pattes. Le ronronnement du chat, par exemple, ne signifie pas toujours qu’il se sent bien mais au contraire, peut être le signe qu’il a un os cassé ! L’échelle de grimace féline est, quant à elle, jugée efficace pour estimer la souffrance des chats.

L’application Tably est déjà en phase d’expérimentation dans son pays d’origine.

Un suivi médical au poil

L’application se destine aux amoureux et amoureuses des chats mais dispose également d’une version dédiée spécifiquement aux vétérinaires. Une interface connectée mettra en lien « propriétaires » de matous et professionnels ; ainsi, chaque nouveau diagnostic réalisé depuis son petit chez-soi via l’application sera notifié aux vétérinaires qui pourront suivre l’état de santé de votre compagnon et constituer un véritable dossier auquel se référer, un peu à l’image du dossier médical qui existe pour les humains.

Au Canada, dans le cabinet vétérinaire de la ville de Calgary, les vétérinaires l’utilisent pour, d’une certaine manière, communiquer avec les chats ! Liz Ruelle confie à Reuters :

« J’ai grandi entourée de chats. Mais pour mes collègues, tout juste diplômés, qui ont peut-être un peu moins d’expérience, cela peut être très difficile de cerner si l’animal souffre. »

En effet, les chats ont le mal discret et il n’est pas toujours aisé de repérer qu’un félin est malade ou blessé. Parmi les signes peuvent vous alerter : un comportement inhabituel, un changement d’habitude dans la routine de votre chat, une modification de son rythme d’alimentation, des passages à la litière plus éloignés ou plus fréquents…

Moralité : continuez de contempler votre chat. Et de le prendre en photo ! Pour télécharger Tably version beta, avant sa sortie officielle, c’est par ici que cela se passe.

Crédit photo : Mariana Montes de Oca / Unsplash