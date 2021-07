Venez fêter le nouveau site de Madmoizelle avec nous le 27 août

Le magazine a changé de tête ! Et pour célébrer cette nouvelle page de l’histoire de Madmoizelle, on organise un chouette événement le vendredi 27 août, à Pantin. Vous en serez ?

Si vous avez les yeux en face des trous, vous avez dû remarquer que Madmoizelle a un tout nouveau site : couleurs, identité graphique, fonctionnalités… On a donné un sacré coup de neuf au magazine !

Alors, pour accompagner ce lancement, on a décidé d’organiser un chouette événement à la rentrée, avec une thématique qui devrait vous plaire : Madmoizelle écrit le futur.

Tables rondes féministes et DJ set

L’événement aura lieu le vendredi 27 août 2021 à la Cité fertile, un très beau lieu à Pantin, à partir de 18h30. Il sera aussi retransmis en direct sur notre chaîne Twitch, pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas venir en région parisienne pour l’occasion.

Au menu de cette soirée exceptionnelle : deux tables rondes, une sur Les utopies féministes et l’autre sur Comment élever des graines de féministes, puis un DJ set de folie à partir de 21 heures.

Les invitées sont en cours en cours de confirmation, mais on vous en dira plus au fil de l’été !

La meilleure nouvelle dans tout ça ? L’événement est gratuit !

Vous pouvez d’ores et déjà prendre votre billet en ligne ! Attention, les places sont limitées. on vous tient au courant très vite de l’évolution des événements en fonction de la situation sanitaire (pass sanitaire nécessaire ou pas, avec ou sans masque, jauge limitée…)

On a vraiment hâte de vous voir en vrai et de faire la fête toutes et tous ensemble !

