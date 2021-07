Une mère ado, une mère quadra, c’est le programme de Mères parallèles, le prochain Almodóvar

Le grand cinéaste Pedro Almodóvar va présenter son nouveau film à la Mostra de Venise en septembre 2021, et la bande-annonce nous donne déjà très envie de prendre nos futures places de cinéma.

Pedro Almodóvar n’a pas son pareil pour parler du chaos de la maternité. Après des grands films comme Tout sur ma mère, Volver ou plus récemment Douleur et gloire (en lice aux Oscars 2019), le réalisateur espagnol réussi à nous intriguer tout de suite grâce à la bande-annonce très rythmée et sans dialogue de sa nouvelle œuvre : Mères parallèles (ou Madres Paralelas).

Mères parallèles d’Almodóvar, un drame puissant

Pour son vingt-deuxième long métrage, le réalisateur espagnol montre la trajectoire de deux femmes (Penelope Cruz et Milena Smit) qui accouchent le même jour, dans le même hôpital. Les deux sont célibataires et sont tombées enceintes par accident, mais n’ont pas la même approche de leur future maternité…

L’une ne regrette pas sa situation, l’autre est effrayée. L’une est une femme d’une quarantaine d’années, l’autre est une adolescente. Les mots qu’elles vont s’échanger pendant les longues d’attente de leur accouchement vont créer un lien étroit entre elles, que le hasard se chargera de développer et de compliquer de manière si décisive que cela changera leur vie à toutes les deux.

Le film sera en ouverture du 78e Festival international du film de Venise en septembre, et sera par la suite disponible dans les salles européennes, mais ne sera disponible aux États-Unis qu’au mois de décembre.

On ne sait pas pour vous, mais nous, on a très hâte de le voir !

