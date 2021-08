Un monde (presque) sans mecs, c’est la promesse de la nouvelle série Y, le dernier homme

Dystopie où tous les hommes de la planète périssent après avoir été atteints d’un mystérieux virus, la série Y The Last Man débarque sur Disney+ fin septembre 2021. Enfin !

La plateforme de streaming Disney+ a diffusé quelques images de la série Y, le dernier homme (Y: The Last Man en version originale), dont les trois premiers épisodes seront disponibles le 22 septembre 2021.

Le monde sera unique en son genre. Découvrez les trois premiers épisodes de Y, le dernier homme en streaming dès le 22 septembre, exclusivement dans Star sur #DisneyPlus. #DisneyPlusStar pic.twitter.com/7WiMO1oioJ — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) August 16, 2021

Dans un New York qui ressemble à celui que l’on connaît, un virus frappe soudainement les personnes porteuses du chromosome Y — majoritairement des hommes. Seul survivant de cette mystérieuse maladie qui a frappé ses congénères, Yorick Brown (et son compagnon, un singe capucin nommé Esperluette) cherche à comprendre quelle est l’origine du virus et pourquoi il est le seul à y avoir échappé.

La science-fiction au goût de matriarcat ? Raté…

D’après la bande annonce dévoilée par Disney+, on comprend assez vite qu’on n’est pas devant une fable prétendant qu’un monde peuplé quasi-exclusivement de femmes est un paradis de sororité et de prospérité.

Soudainement vidés de la moitié de leur population, les États-Unis sombrent dans le chaos. Les problèmes économiques qui s’enchaînent, suite à la désertification des usines où une majorité d’hommes travaillait, installent à travers le pays un climat insurrectionnel que la nouvelle présidente peine à apaiser.

Yorick, le personnage principal, doit poursuivre sa quête dans ce climat chaotique, aidé par une agent du gouvernement connu sous le matricule d’Agent 355 ainsi que du docteur Alison Mann, une biologiste de renom.

Diffusée aux États-Unis par la chaîne FX et la plateforme Hulu, Y, le dernier homme est l’adaptation du comics éponyme publié par Brian K. Vaughan et Pia Guerra de 2002 à 2008. La bande dessinée avait trouvé un succès critique, remportant plusieurs prix Eisner — qui sacrent chaque année les meilleures œuvres du genre.

Dans la version télévisée de Y: The Last Man, on retrouvera à l’affiche Ben Schnetzer, notamment aperçu dans Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, ainsi que les actrices Ashley Romans et Diana Bang dans le rôle des alliées du héros de l’intrigue.

Pour patienter en attendant cette nouvelle série de science-fiction, nous vous conseillons quelques recommandations de lectures dystopiques assurément féministes !

