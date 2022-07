The Sandman : une bande-annonce finale pour la série de Neil Gaiman, l’auteur d’American Gods

The Sandman, la BD chef-d’œuvre de Neil Gaiman est adaptée en série Netflix par son auteur.

Si HBO et Prime Video s’apprêtent à exploser tous les scores avec House of the Dragon (le 21 août) et Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir (le 2 septembre), Netflix est également dans les starting-blocks.

Dans un peu plus d’une semaine, on découvrira les onze premiers épisodes de Sandman, sa nouvelle série dark fantasy dont la sortie est fixée au 5 août.

La bande-annonce de Sandman

Bercée par une musique entêtante, la bande-annonce de Sandman promet de nous plonger dans des mondes peuplés de créatures fantastiques et de belles images cauchemardesques.

Une série ambitieuse et prometteuse

Le récit retrace l’histoire de Morpheus, interprété par Tom Sturridge (Good Morning England). Après des années d’emprisonnement, le Seigneur des Rêves va voyager à travers les mondes et les temporalités pour récupérer son pouvoir. Sur sa route, il devra affronter nombre de démons et autres cauchemars.

Le 23 juillet, Deadline rapportait que la série était un « riche mélange de mythe moderne et de dark fantasy dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués. » Effectivement, il y a de quoi s’attendre à une réussite puisque la série est réalisée par l’auteur culte Neil Gaiman à qui l’on doit les romans graphiques originaux. Publiés entre 1989 et 1996, ces derniers constituent une œuvre majeure, à l’instar d’American Gods, du même Neil Gaiman.

© Netflix

À lire aussi : Game of Thrones : l’auteur George R.R Martin annonce une histoire différente de la série, mais en constante mutation

Crédit de l’image à la Une : © Netflix