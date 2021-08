TEST : Quelle héroïne de l’Amérique latine êtes-vous ?

L’Amérique latine possède un patrimoine culturel immémorial, mais savez-vous qui sont les femmes qui ont contribué à écrire son histoire ? Et si vous deviez en être une, laquelle incarneriez-vous, quelle cause défendriez-vous ? Faites le test !

À l’occasion de la publication du livre Mexican Gothic en France le 18 août prochain aux éditions Bragelonne, nous nous sommes interrogées sur l’histoire de l’Amérique latine.

L’histoire est malheureusement souvent écrite par les hommes, et les femmes sont régulièrement oubliées des manuels… Cependant, toutes les combattantes méritent d’être aussi connues que la cause qu’elles ont défendue.

Mais avant cela, vous vous demandez peut-être de quoi parle le roman fantastique Mexican Gothic ? Et vous avez raison : cet article ne fait pas référence à l’Amérique latine sans raison !

Découvrez le roman fantastique Mexican Gothic, 18,90€

Mexican Gothic, un livre creepy à souhait qui fait voyager

Nous sommes en 1950. L’héroïne de Mexican Gothic Noemí Taboada habite chez ses parents dans la ville de Mexico et vit sa petite vie de mondaine privilégiée, entre soirées, shopping, leçons d’anglais, de piano, et quelques cours à l’université.

Un jour, sa cousine Catalina, récemment mariée, envoie un appel à l’aide à Noemí et son père. Dans cette lettre assez incompréhensible, Catalina semble divaguer : elle y parle de fantômes, et de personnes dans les murs du manoir familial, nommé High Place où elle semble retenue contre son gré…

Pour s’assurer de l’état de santé de sa cousine, Noemí décide de lui rendre visite. Une fois sur place, elle découvre un ancien manoir colonial, isolé, perdu dans les hauteurs rocheuses et figé dans la brume. Elle fait la connaissance des résidents, la famille Doyle, tous venus d’Angleterre quelques décennies plus tôt avec leurs domestiques.

Dans cette demeure où le silence est instauré comme une religion, et où les habitants s’expriment uniquement en anglais, Noemí ne semble pas être la bienvenue. Petit à petit la mondaine déterre de macabres secrets, et dans le même temps devient la proie de cauchemars et d’affreuses visions.

Sa cousine aurait-elle raison, le manoir serait-il hanté ? Ou sa folie serait-elle due à une autre raison ? Noemí devrait-elle rentrer au plus vite à Mexico ?

Une chose est sûre : à la lecture de Mexican Gothic, l’écrivaine Silvia Moreno-Garcia sait créer le suspens. On se surprend à frissonner avec Noemí et à vouloir lui crier de prendre ses jambes à son cou quand le patriarche des lieux s’obstine dans une curiosité malsaine à son égard et expose ses théories sur l’eugénisme !

Nous suivons donc Noemí qui se débat dans la société patriarcale mexicaine, au sein d’un manoir colonial anglais dont les résidents pensent qu’ils sont encore d’une race supérieure — et de ce fait, ne se mélangent pas aux habitants du pays dans lequel ils vivent. C’est le moment idéal pour rappeler que les femmes ont aussi participé à la construction de l’Amérique latine telle qu’on la connaît aujourd’hui, et ce depuis des siècles !

Une spécialité culinaire qui vous fait de l’œil ? Les baleada, des galettes de blé garnies de haricots auxquels on ajoute du fromage et une crème aigre L’ananas farci à la cubaine : on y ajoute du bœuf et du jambon, ainsi que du beurre et du sucre Les empanadas, des petits chaussons garnis de viande hachée, de poulet ou de légumes La humita : comme un paquet cadeau confectionné avec des feuilles de maïs, qui cache de la pâte de maïs, des oignons, des œufs, du piment et du fromage Correct ! Faux ! Continuer >> Quelle destination choisiriez-vous pour partir en vacances ? Le Honduras, pour son territoire sauvage et les ruines de Copán, trésor de l’empire maya Cuba, pour faire le tour de La Havane dans une ancienne voiture américaine L’Argentine, pour flâner dans les rues de Buenos Aires et découvrir des traditions ancestrales Le Chili, pour s’émerveiller devant des paysages lunaires Correct ! Faux ! Continuer >> Quelle cause vous tient le plus à cœur ? Le pacifisme par la discussion L’indépendance financière et culturelle de votre pays Les droits des femmes Une société et un modèle économique plus égalitaires, et une meilleure distribution du pouvoir. Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous pouviez vivre à une autre époque, laquelle choisiriez- vous ? 16e siècle 19e siècle 20e siècle 21ème siècle Correct ! Faux ! Continuer >> Quelle couleur a votre préférence pour vos lèvres ? La couleur naturelle de vos lèvres, adaptée à toutes les circonstances Un beau pourpre qui affiche votre tempérament Du rouge, classique et intemporel, qui se prête à toutes les occasions Du marron, une couleur chaude et puissante, vous n’êtes pas aussi délicate que vous en avez l’air Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous pouviez choisir un type de musique sur laquelle danser ? Une musique traditionnelle à base de tambours, sur laquelle vous danseriez au détour d’une rue La salsa, pour vous déhancher jusqu’au petit matin Le tango argentin, pour montrer votre sensualité Des airs de flûte de pan pour réver Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous deviez choisir une arme pour vous défendre ? Votre voix Votre courage Votre popularité Vos connaissances Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST : Quelle héroïne de l’Amérique latine êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement…

