Chloé et ses tatouages floraux et d’animaux !

Mais dis donc, c’est déjà le moment de retrouver une nouvelle vidéo sur Let It Glow, la nouvelle chaîne mode-beauté de madmoiZelle !

Comme tu le sais (ou non), les Street Tattoos et les Street Style y ont migré, et c’est donc l’heure pour toi de découvrir les beaux tatouages de Chloé, qui est toute de nature vêtue.

Les tatouages de Chloé : des plantes et des animaux

Chloé aime les tatouages à l’encre noire, mais aussi à l’encre bleue claire, couleur qu’elle trouve en harmonie avec ses yeux.

Je n’ai jamais vu de tatouage d’un bleu si joli, et ça apporte beaucoup de féérie à toutes les pièces qu’elle a sur les jambes !

14, c’est le nombre de fleurs et plantes que Chloé a sur sa jambe gauche, et sur sa jambe droite trônent deux jolies loutres, un écureuil, une baleine…

Mais je te laisse découvrir ces œuvres d’art par toi-même !

Les tatoueurs et tagueuses de Chloé

Abonne-toi à Let It Glow !

Pour ne rien manquer des futures vidéos de Let It Glow, abonne-toi et mets la cloche !

Rejoins-nous bébé Let It Glow, c’est la nouvelle chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Abonne-toi à Let It Glow ! Let It Glow, c’est la nouvelle chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

À lire aussi : madmoiZelle lance Let It Glow, sa chaîne YouTube mode-beauté !