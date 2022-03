Soutenez Tran To Nga dans son combat pour les victimes de l’agent orange, la lutte continue

La militante Tran To Nga lutte pour la reconnaissance et la réparation des conséquences de l’agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam. Après une plainte contre 14 entreprises agrochimiques jugée irrecevable, le Collectif Vietnam-Dioxine appelle aux dons pour financer le procès en appel.

Après un procès en première instance, la lutte de Tran To Nga continue pour la reconnaissance des victimes de l’agent orange.

Entre 1965 et 1971, pendant la guerre du Vietnam, des millions de litres de cet herbicide puissant et dangereux sont utilisés par l’armée américaine pour déboiser les forêts vietnamiennes, afin d’empêcher les insurgés de s’y réfugier.

Un écocide qui détruira environ 20% de la forêt tropicale dense du Sud-Vietnam, et dont les lourdes conséquences sur la santé de la population vietnamienne sont encore bien tangibles aujourd’hui. Dans un communiqué de presse, le Collectif Vietnam-Dioxine affirme ainsi :

» Aujourd’hui, l’agent orange est toujours responsable de cancers, de maladies organiques, d’effets neurotoxiques, de malformations congénitales et de diverses autres atteintes, contamine aujourd’hui la quatrième génération de victimes. «

Tran To Nga lors d’un rassemblement – capture d’écran de la chaîne Youtube Activiste Shatta

Le combat de Tran To Nga pour la reconnaissance des victimes

Âgée de 79 ans, la journaliste et militante Tran To Nga lutte depuis des années pour la reconnaissance des victimes de l’agent orange au Vietnam. Elle est à l’origine d’un procès, en France, contre 14 entreprises agrochimiques internationales ayant fabriqué et livré cet agent.

Dans toute cette procédure, elle a été soutenue par le collectif Vietnam-Dioxine, engagé lui aussi dans la lutte pour la reconnaissance des victimes et la sensibilisation du grand public aux conséquences de l’utilisation de cet agent orange.

Mais en 2021, après 6 ans de procédures, le tribunal d’Évry avait jugé sa plainte irrecevable. Une conclusion qui sera remise en question lors de l’appel du procès. Et pour en couvrir les frais, le collectif Vietnam-Dioxine appelle aux dons.

[COMMUNIQUE DE PRESSE DU COMITE DE SOUTIEN] Procès de Tran To Nga contre les industries agro-chimiques : le combat continue pour les victimes ! #JusticePourTranToNga pic.twitter.com/GeC6XfrlbF — Collectif Vietnam-Dioxine (@VietnamDioxine) May 10, 2021

Le collectif Vietnam-Dioxine appelle aux dons

Accéder à cette nouvelle étape du procès a un coût : 30 000€ sont nécessaires pour régler les frais juridiques de la procédure, les frais DE traductions, les déplacements en France et à l’étranger de Tran To Nga pour rencontrer des associations et personnalités politiques afin de solliciter leur soutien.

Pour obtenir cette somme, le collectif a créé une cagnotte sur Helloasso. Chaque don permet d’obtenir un reçu fiscal apportant une déduction d’impôts.

Si vous êtes proches de Paris, sachez par ailleurs que trois repas solidaires seront organisés en soutien à Tran To Nga .

À lire aussi : Après le rejet de son action, la militante Tran To Nga poursuit son combat pour les victimes de l’agent orange

Crédit photo : Tran To Nga dans une vidéo de sensibilisation du collectif Vietnam Dioxine / Capture d’écran Youtube