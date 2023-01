Soldes 2023 : ces poussettes sont en promo !

Les soldes battent leur plein, et de nombreuses promotions peuvent aider à alléger nos dépenses, surtout en puériculture.

Avoir un enfant, ça coûte cher. Même si on essaye de faire des économies un peu partout, le budget en prend un coup. Les soldes peuvent être l’occasion de réduire un peu la note finale, et on ne va pas s’en plaindre.

Bien évidemment, soldes ou pas soldes, acheter des articles en seconde main reste l’option la plus économiquement et écologiquement viable, celle qu’il faudrait privilégier au maximum. Mais si, pour des raisons qui vous sont propres, vous souhaitez acheter une poussette neuve, voici quelques articles en promotion.

Des poussettes en promotion pour les soldes 2023

Poussette citadine Microcity – Vertbaudet – 97,30 € 139,00 €

Poussette compacte 2 en 1 – BOSS KIDSWEAR – 723,00 € 1205,00 €

Trio balioss lux – Cybex – 629,00€ 879,80 €

Poussette 3 roues Nova Essential – 487,50€ 609,00€

Poussette polyvalente + nacelle landau offerte Mobicity – 149€50 – 299€

Poussette Citadine Laika V1 – 179,01€ – 213,00 €

Chicco Pack poussette Trio Activ3 – 579,99 € 729 €

Trio sprint Chicco + nacelle + siège-auto au lieu de 343,99 €

Poussette Shop’n Drive Shopper Trioset – 179,99 € au lieu de 219,99 €

À lire aussi : Soldes 2023 : des gigoteuses d’hiver pour dormir au chaud

Crédit photo image de une : Pexels

On a besoin de vous pour construire l’avenir de Madmoizelle : participez à notre enquête !