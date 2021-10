SOCIAL, le jeu déclencheur de discussions qui s’engage contre le cancer du sein, arrive en live sur Twitch !

Le jeu de cartes SOCIAL s’engage aux côtés du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer dans la lutte contre le cancer du sein. On le teste en live ce vendredi 15 octobre à 12h et lundi 18 octobre dès 20h !

En France, près de 58 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année, ce qui représente presque tout autant de proches et aidants qui luttent quotidiennement aux côtés des malades et anciens malades.

Le cancer du sein n’est pas qu’une affaire de femmes, mais bien l’affaire de tous ; c’est pourquoi les créateurs de SOCIAL souhaitent, par la dimension ludique du jeu, sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de la communication dans le combat contre la maladie !

Sensibiliser et apporter un soutien financier : le double combat à mener

Conçu lors du confinement de mars 2020, SOCIAL est un jeu de 110 petites questions pensées pour faciliter les échanges avec ses proches. Véritable déclencheur de discussions, le concept est simple, ludique et universel : vous piochez une carte, lisez la question puis explorez ensemble la variété de thèmes que les réponses peuvent apporter ! Un outil parfait pour engager le dialogue au sein de son couple ou de sa famille.

Mais ce n’est pas tout ! 100% des bénéfices des ventes des jeux SOCIAL du mois d’octobre 2021 seront reversés au Comité de Paris et seront consacrés au financement de groupes de paroles pour malades et anciens malades ainsi que pour leurs proches et aidants.

Ces groupes permettent non seulement de partager leurs expériences, leurs difficultés, de mettre en commun leur vécu et de se sentir moins seuls face à la maladie, mais également une confiance et une écoute permettant à chacun de trouver un soutien, des clés et des pistes de réflexion pour mieux vivre sa situation.

SOCIAL version Couples, 15,99€

SOCIAL version Familles, 15,90€

Deux lives riches en humour, amour et cadeaux

Les lives prévus autour de SOCIAL seront animé par ma personne, votre humble servante Shakaam, mais également par d’autres membres de notre superbe crew de stream Madmoizelle !

Le vendredi 15 octobre à 12h, SekaiLove et moi même testeront le jeu SOCIAL Couples, afin de renforcer nos liens déjà bien forts (on peut toujours mieux faire, non ?).

Le lundi 18 octobre dès 20h, ce sont nos talents Ellyna, HanaChan, Raumeuh et Peps qui se joignent à moi pour tester le jeu SOCIAL Familles ! Hâte d’en découvrir plus sur mes très chères poulains streamers.

Ah, et je vous ai pas dit ? On vous offre vos propres exemplaires des jeux SOCIAL Couples et Familles pendant les lives ! Pas de mauvais perdants en plus, l’unique gagnant étant encore et toujours la relation. Que demander de plus ?