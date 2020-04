Ça veut dire quoi « simp », ce terme moqueur qui monte sur TikTok ?

Un nouveau jour, une nouvelle occasion de constater que je suis parfois à la ramasse puisque j’ai dû faire une recherche Google sur le terme simp que j’ai pas mal vu passer sur TikTok.

Bon, la bonne nouvelle c’est que je ne suis pas la SEULE à être à la ramasse, donc je viens t’offrir le fruit de mon enquête !

L’origine du terme simp, qui monte sur TikTok

D’après la rubrique Youthsplaining (contraction de « youth », jeunesse, et « explaining ») du site Inside Hook, simp est parfois utilisé comme diminutif de « simpleton » (simplet) depuis le début du XXè siècle.

Il a néanmoins été utilisé dans un sens plus proche de sa signification actuelle dès l’année 2000, dans le son Sippin’ On Some Syrup de Three 6 Mafia, qui commence par cette phrase :

« I’m trill working the wheel, a pimp, not a simp »

Une opposition « pimp / simp » reprise plus récemment par la rappeuse Megan Thee Stallion dans Cash Shit : « Bitch, I do pimp shit, huh / Ho, you on simp shit, ayy ».

Selon MEL Magazine, simp, comme il est utilisé actuellement, peut être l’acronyme de « Someone/Sucka Idolizing Mediocre Pussy », grosso modo « un loser qui idolâtre les chattes médiocres ».

Le rapport avec le cul ? On y vient.

La signification du terme simp, qui buzz sur TikTok

Selon le dictionnaire d’argot Urban Dictionary, voici la définition la plus répandue de simp :

Un homme qui prend une position servile / soumise aux femmes dans l’espoir de les conquérir, alors que la femme n’a rien de spécial

Un homme qui accorde trop de valeur à une femme pour aucune raison

Un homme qui se vante d’être « galant » dans l’espoir d’obtenir des relations sexuelles avec des femmes

Un naze qui ne sait pas draguer à part en « déroulant le tapis rouge » à la première femme venue

Le terme semble être une critique du « nice guy », ce cliché de mec régulièrement décrypté par les féministes, qui ne se montre sympa avec les femmes que dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles.

Son attitude n’est qu’une façade, et le « nice guy » peut vite se transformer en parfait connard lorsqu’il comprend que les femmes ne sont pas des machines qui donnent du sexe quand on y met des pièces de gentillesse.

Cependant, simp a aussi été réquisitionné par les misogynes…

Simp, le mot qui monte sur TikTok, est-il misogyne ?

Le terme a en effet été largement utilisé par des communautés misogynes comme les MGTOW (Men Going Their Own Way, « les hommes qui suivent leur propre chemin »).

Les MGTOW sont un peu des presque-incels : hétérosexuels, ils ont pourtant décidé de vivre leur vie sans s’embarrasser des meufs, qui leur ont causé trop de tort ou de prises de tête.

En soi, c’est leur droit et ils font bien ce qu’ils veulent, mais très souvent, « suivre leur propre chemin » veut dire « passer beaucoup de temps à disserter sur le fait que les femmes sont une sous-race ». Super.

Voici un exemple, cité par MEL Magazine, de publication chez les MGTOW incluant le terme simp (attention c’est insultant, je t’aurai prévenue) :

« Les femmes exigent des hommes qu’ils aient un corps d’Adonis, conduisent une belle voiture, gagnent un salaire à 6 chiffres, vivent dans une belle maison etc. et pourtant la plupart des femmes ressemblent à des putain de zombies quand elles ne sont pas maquillées, ont « quelques kilos en trop », conduisent une bagnole de merde ou n’ont MÊME PAS de voiture, ont un job alimentaire mal payé, et vivent dans un studio infesté de cafards. Elles sont vraiment folles, et le pire ce sont les simps bien payés qui vont céder à leurs exigences et faire de ces salopes sans valeur des femmes au foyer. Si ces simps avaient un peu de jugeote, ces connasses arrêteraient de chercher « l’homme parfait » et se mettraient plutôt à chercher des bacs à litière XXL pour les 20 chats qu’elles finiront par adopter. »

Comme tu le vois, on passe toujours du bon temps chez les masculinistes misogynes pour lesquels un homme ne peut pas avoir de relations saines avec une femme (car les meufs sont les pires, t’as suivi j’espère).

On est dans le même registre que « cuck » (de « cuckold », cocu), « softboi » ou « soy boy », largement utilisés par les mascu et l’alt-right pour critiquer tout mec pas assez « virilité toxique » à leurs yeux, qui a l’audace d’apprécier des femmes.

Comment simp est utilisé sur TikTok

Les deux utilisations du mot n’ont pas le même sens : l’une critique l’hypocrisie des mecs faisant semblant d’être sympa avec des meufs pour les choper, l’autre méprise les hommes qui ont l’outrecuidance d’apprécier la compagnie des femmes.

Sur TikTok, #simp et #simpnation sont majoritairement utilisés par des mecs, comme Marco Borghi qui enchaîne les contenus sur ce thème :

« Quand elle te parle de ses problèmes de couple et que tu la réconfortes… Bienvenue à Simp Nation »

Si Marco semble plutôt être dans la team « les simp existent et il faut s’en moquer » (un peu mascu quoi), d’autres font preuve de plus d’humour, comme Ryan Beard avec son délicieux accent :

« Ceci est un communiqué officiel des fuckboys. Quand un homme soutient une femme, ou la défend d’une quelconque manière que ce soit, il ne le fait pas parce qu’il tient à elle. Non, cet homme est un simp. Car il est impossible pour un mâle de s’intéresser à une femelle sauf s’il est en train de tenter d’acquérir : sa chatte. Ainsi ont parlé les fuckboys. »

La vérité rétablie sur simp, le mot qui buzz sur TikTok

Le taulier du compte @reallyviral a rétabli la vérité sur le terme simp dans cette vidéo de sa série Les mots que tout le monde utilise mal :

« Je sais pas pourquoi, mais tout le monde sur cette appli a l’idée fausse qu’un simp est un mec qui aime les filles. — T’as demandé son numéro à une fille ? Haha, t’es un simp !

— Tu as proposé un date à ton crush ? Haha, t’es un simp !

— Tu as dit « je t’aime » à ta copine ? Haha, t’es un simp ! Non. Être un simp c’est pas être attiré par les femmes. Ça, ça s’appelle être un homme hétéro. Un simp, c’est un mec qui accorde TROP de valeur à une femme et cherche sans cesse sa validation. Un simp est du genre à changer sa façon d’être, sa personnalité et ses goûts juste pour choper une meuf. Un simp passe son temps à être obsédé par une femme qui lui prête à peine attention. Les simps ont aussi tendance à avoir peur des femmes et à se laisser marcher dessus. Du genre : mec, je sais que t’écoutes pas BTS, pourquoi tu lui mens juste pour lui plaire ? Je sais que tu penses pas qu’Amy Schumer est drôle, arrête de mentir. Et une fois en couple, un simp met sa copine sur un piédestal, se coupe de sa famille, de ses amis juste pour elle. »

Voilà qui résume bien le sujet : un simp n’est pas juste un mec qui s’intéresse aux femmes, de façon amicale ou romantique. C’est un homme qui n’est pas honnête dans son rapport aux femmes.

J’en ai croisé quelques-uns et probablement que toi aussi, mais comme le terme a été phagocyté par des misogynes, il est utilisé de plusieurs façons différentes, ce qui peut rendre sa compréhension complexe !

J’espère en tout cas que cet article t’aura permis d’y voir plus clair ♥

