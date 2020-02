Après Le Voyage de Chihiro et Le Château dans le ciel , la rédac t'invite à voir sur grand écran à Strasbourg un autre grand classique du studio Ghibli : Princesse Mononoké !

La séance se tiendra lundi 2 mars à 20h au Cinema Vox de Strasbourg et ne te coûtera que 5€ .

Comme tous les premiers lundis du mois, je te propose de revoir ce superbe film sur grand écran et en VOST pour très peu cher !

Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi.

Bien loin des clichés des dessins animés qui ne seraient destinés qu’aux enfants, ce long-métrage poétique et sauvage rejoint la longue liste de ces œuvres difficiles à oublier.

Princesse Mononoké est l’une des pépites les plus connues du studio d’animation japonaise Ghibli.

Marie

Marie

Quand Marie ne jongle pas entre les box madmoiZelle, elle t'invite à chanter (faux et fort) aux Grosse Teuf, à te marrer aux One mad show et à t'émerveiller aux CinémadZ.



