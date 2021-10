Que risque-t-on à se retenir de faire caca trop longtemps ?

Attention : la lecture de cet article peut vous donner envie d’arrêter de vous retenir. Même au travail. Même chez un date. Car oui, chier, c’est bon pour la santé.

Le 11 août 2018

Beaucoup d’entre nous ont connu la solitude de devoir retenir un caca dont l’heure était pourtant venue.

Randonnée de l’extrême, panne de PQ, premier date dans un studio exigu, examen du permis à passer genre là maintenant, ou course-poursuite avec un serial killer sur la Croisette : les nombreuses occasions de serrer les fesses en espérant que ça passe suffiraient à emplir une vie (une triste vie).

Le Dr Niket Sonpal rappelle auprès du média MelMagazine que lorsque les selles atteignent le rectum, le corps reçoit le signal qu’il est temps d’y aller.

C’est pour cela qu’il est aussi difficile dans un premier temps d’aller à l’encontre du réflexe des sphincters.

Mais bien que l’urgence s’évanouisse, des conséquences plus sombres attendent celle ou celui qui se retient.

Le Dr Niket Sonpal explique comment cela va créer une situation tout à fait constipante :

« Les selles vont stagner, et plus elles restent dans le corps, plus elles vont durcir. La pression va s’accumuler jusqu’au point où vous ne pouvez plus rentrer votre ventre, en dépit de tous vos efforts.

À mesure que les selles durcissent dans le colon, vous augmentez votre risque de faire un voyage très inconfortable aux toilettes. »