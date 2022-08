Sans le savoir, nous consommons de plus en plus de sucre

Une étude a révélé que les quantités de sucres ajoutés et d’édulcorants présentes dans les boissons et les aliments industriels étaient en hausse depuis 2007.

Sans forcément nous en rendre compte, nous consommons de plus en plus de sucre. Voici le constat alarmant que tire une étude publiée le 29 juillet sur The Conversation et relayée par Science alert.

Sucre ou édulcorants : un danger pour la santé

À l’état naturel, le sucre – tel qu’on le retrouve dans les fruits ou le miel par exemple, est une source indispensable de nutriments et d’énergie. Il en va autrement pour les sucres ajoutés et ce que The Conversation appelle des « édulcorants non nutritifs » (comme la Stévia ou l’aspartame, que l’on retrouve dans les sodas à 0%) présents dans les boissons et la nourriture industrielle.

Bien que la publicité nous incite à croire que les édulcorants ne sont pas nocifs, ils peuvent jouer un rôle majeur sur la santé puisqu’ils nous habituent à manger sucré. Cela est particulièrement saillant chez les enfants, dont les papilles sont en construction.

Le problème, c’est que la quantité des sucres et édulcorants ajoutés dans les produits industriels a considérablement augmenté ces dix dernières années. C’est ce qu’a révélé une étude menée sur des aliments et des boissons emballés de 2007 à 2019.

Le sucre est en hausse depuis 2007, mais pas partout dans le monde

Les chercheurs ont constaté qu’à l’échelle mondiale, les volumes par personne d’édulcorants ont augmenté de 36 % dans les boissons et de 9 % dans les aliments. Cette hausse est d’autant plus inquiétante que nous n’avons pas toujours conscience des quantités de sucre que nous absorbons.

En Australie, par exemple, la moitié de la population consomme en moyenne quatorze cuillères à café de sucre par jour à cause des produits emballés, dépassant largement les six à neuf doses recommandées.

Les auteurs de l’étude ont également observé que les produits industriels étaient plus ou moins sucrés en fonction de la région du monde. À l’heure où les politiques sanitaires sont largement installées dans les pays riches, les fabricants de produits ultra-transformés prennent d’assaut le marché des pays à revenu intermédiaire, comme la Chine et l’Inde. C’est là que l’on retrouve les boissons et les aliments les plus sucrés.

