Réveillez votre look de rentrée avec ces jeans originaux

Vous êtes à la recherche d’un jean orginal ? Pimkie propose dans sa collection de rentrée de nouveaux modèles qui vous feront sûrement craquer !

Le jean est la pièce intemporelle par excellence. Mais intemporelle ne veut pas dire ennuyeuse ! En 2021, sortir des sentiers battus « toile brute et taille haute » devient très simple. Ce pantalon en coton prend différentes formes et divers coloris pour convenir à toutes les modes et vous permettre d’exprimer votre personnalité.

Pourquoi la dernière collection de jeans Pimkie mérite le coup d’œil ? Parce que certaines pièces sont fort originales, et que sortir de chez nous stylée et bien dans sa peau — maintenant qu’on peut ENFIN sortir — n’a pas de prix ! Notez également que les stocks sont limités et que ces modèles risquent de finir vite en rupture de stock.

Les jeans fantaisie sont chez Pimkie !

C’est le moment de briller en société pour cette rentrée 2021, et de se moquer du qu’en-dira-t-on. Voici une sélection de six jeans aperçus chez Pimkie avec des motifs ou une forme sympathiques, qui donneront du peps à un look habitué à chiller sur le canapé.

Le jean bicolore

Ce jean est idéal pour vous si votre signe astrologique est Balance, si vous aimez les glaces bi goût ou si vous avez fait des folies cet été et que vous ne savez plus très bien si vous méritez l’enfer ou le paradis. Vous l’aurez compris, ce jean mom révélera la dualité de votre personnalité au grand jour !

Un autre avantage de cette forme venue tout droit des années 1980 ? Elle est hyper confortable. Quel plaisir.

Jean bicolore noir et blanc Pimkie 29,99€

Le mom jean bicolore plus sage

Si vous souhaitez y aller mollo côté originalité, cette version du pantalon bicolore est idéale. Quoiqu’il arrive, vous sortirez du lot, mais de manière plus modérée !

Bien évidemment, rien ne vous empêche de compenser avec votre personnalité hors du commun. De plus, sa coupe mom ajoute à ces deux teintes de jean un côté vintage très tendance.

Jean mom bicolore bleu denim Pimkie, 25,99€

Le jean à la coupe droite ambiance piscine

Vous vous rappelez peut-être de ces jeans qui faisaient fureur au début des années 2000, dont la décoloration formait des dessins sur les pattes d’eph ? Eh bien en 2021, les zébrures ne se portent plus seulement en bas du genou mais sur l’intégralité de la jambe !

Ce jean droit (et ⅞) en est un très bon exemple. Sa coupe classique contraste avec les motifs, ambiance piscine — rentrée ou pas rentrée, la baignade est autorisée. De plus, cette forme intemporelle est une valeur sûre.

Jean zébré vert Pimkie, 29,99€

Le jean coupe flare, pour un look seventies

Au premier abord, ce jean n’est pas des plus excentriques, cependant il mérite amplement sa place dans cette sélection ! Et en bonus, il présente une compilation de différentes tendances actuelles.

Cette coupe flare aux côtés très seventies, qui allonge la silhouette, et ces fentes venant révéler vos chaussures et chevilles vous dessineront des jambes de folie. Promis !

Jean bleu flare denim Pimkie, 29,99 €

Le jean écru à la coupe wide

Encore une allure seventies qui sort des routes toutes tracées, mais cette fois avec un jean immaculé. Nous sommes en 2021, il en faut bien plus pour avoir peur que le simple risque de se salir ! C’est le moment d’oser le jean blanc — surtout quand celui-ci possède une coupe wide, hyper confortable tout en restant stylée.

Jean wide écru Pimkie 25,99 €

Le jean skinny enduit pour faire briller ses formes

Le voici le voilà, le jean seconde peau par excellence ! L’effet enduit de ce skinny donne l’impression que ce jean est encore plus près du corps et lui confère une touche rock’n’roll. L’automne arrive, on peut retenter le moulant et l’effet similicuir pour se préserver du froid !

Que ce soit par leur motif, leur forme ou leur effet matière, chacun de ces jeans apportera du cachet à votre tenue. Vous pourrez pousser le bouchon avec une pièce de caractère en haut et en agrémentant le tout d’accessoires, ou vous la jouer plus classique avec une chemise ou un t-shirt. À votre guise !

Jean skinny enduit noir Pimkie, 19,99€

