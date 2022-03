Rappel utile : pas besoin de carte électorale pour aller voter !

Le saviez-vous ? La carte d’électeur ou d’électrice n’est absolument pas indispensable pour voter. Vous pouvez foncer aux urnes même sans l’avoir en poche !

Vous avez perdu votre carte électorale en célébrant la victoire de la France à la Coupe du Monde 1998 ? Vous l’avez brûlée de rage en 2002 quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour ? Vous l’avez oublié dans la poche arrière du jean que vous avez inondé de bière parce que vous étiez occupée à trop boire pour oublier que vous avez voté Emmanuel Macron en 2017 alors que vous êtes de gauche ?

Eh bien sachez que vous pouvez tout à fait faire entendre votre voix et glisser votre bulletin dans l’urne à la prochaine élection : pas besoin de carte électorale pour voter !

La carte électorale n’est pas indispensable pour voter

On croit parfois que « tout le monde est au courant », mais ça va mieux en le disant — la preuve avec ce tweet qui connaît un grand succès.

J'ai l'impression que plein de gens sont pas au courant alors ce serait bien qu'on se passe le mot :



Il n'est PAS nécessaire d'avoir une carte d'électeur pour voter. N'importe quel document d'identité suffit (carte d'identité, passeport, carte vitale, permis…) — Agathe Mametz (@MenicaFolden) March 16, 2022

Les conditions pour voter en France sont les suivantes :

Avoir la citoyenneté française

Avoir 18 ans ou plus

Jouir de ses droits civils et politiques

Être inscrite sur une liste électorale

Venir dans son bureau de vote (vérifiez ici sur quelle liste électorale vous êtes inscrite) (vous pouvez aussi faire une procuration afin qu’une personne de confiance vote à votre place)

Se présenter avec une pièce d’identité : passeport, carte d’identité, permis… la liste des documents approuvés est ici

Et c’est tout !

Mais alors, à quoi sert une carte électorale ?

La carte électorale indique que vous êtes inscrite sur une liste électorale et peut être tamponnée à chaque fois que vous votez si vous l’amenez avec vous — donc si vous êtes du genre à remplir votre Pokédex et à choper tous les Korogu dans Breath of the Wild, vous pouvez collectionner les petits tampons !

Les cartes électorales les plus récentes sont également munies d’un QR Code renvoyant vers ce portail gouvernemental dédié au vote.

Et voilà, vous savez tout. À défaut d’une course à la présidentielle 2022 qui donne envie d’aller voter, vous avez toutes les infos pratiques en main !

Crédit de une : Edmond Dantès / Pexels