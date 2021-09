Profitez des French Days chez Sephora pour vous offrir une morning routine à prix réduit

Qui dit rentrée scolaire dit aussi retour des French Days ! Le moment parfait pour s’offrir une nouvelle routine soins et maquillage, avec cette sélection beauté concoctée chez Sephora.

C’est la rentrée pour tout le monde, même pour votre peau, qui peut avoir besoin d’être chouchoutée avec l’arrivée de l’automne. Justement, voici une morning routine soin et maquillage que vous pourrez facilement suivre ! En plus, durant les French Days, toutes ces pépites sont à prix réduits, donc vous pouvez foncer les yeux fermés.

Pour rappel, les French Days ont lieu deux fois par an durant six jours ; il s’agit d’une opération promotionnelle lancée par les six grands sites d’e-commerce français, dont Sephora. Cette année, le calendrier a subi quelques perturbations, mais les French Days ont tout de même lieu du 24 au 27 septembre chez Sephora qui promeut « le pouvoir illimité de la beauté ».

Qui dit rituel beauté matinal dit soin avant tout ! Les aficionadas de ce type de pratique le remarqueront, il manque en effet certaines étapes et produits. Cependant elles seront tout de même mentionnées à l’écrit afin que personne ne s’étouffe durant sa lecture.

Objectif peau propre !

Afin que votre épiderme puisse bénéficier au maximum des bienfaits des produits que vous appliquerez par la suite, mieux vaut la nettoyer au préalable avec un produit doux adapté à votre type de peau.

Une fois votre peau rincée et sèche, à raison d’environ une fois par semaine, à adapter selon votre type de peau et l’argile utilisée, un masque à l’argile peut être le bienvenu. Et dans la Sephora Collection vous trouverez forcément celui qui convient le mieux à votre besoin puisqu’il en existe huit : équilibrant et matifiant, unifiant et éclat, revitalisant et tonifiant, hydratant et lissant, reminéralisant et apaisant, défatigant et énergisant, purifiant et protecteur de pores et détoxifiant et oxygénant.

Masque argile, Collection Sephora à 5,99€

Une fois la peau toute propre, il convient de l’hydrater ! Si vous voulez faire la totale dans l’ordre, commencez par appliquer un sérum, puis un contour des yeux et enfin votre crème de jour.

Durant les French Days, deux soins de jour haut de gamme sortent du lot avec des réductions qui les rendent plus abordables !

Citons d’abord la Crème Haute Exigence Jour SPF20 de Clarins, destinée aux peaux matures car visant à atténuer les signes visibles de l’âge. Et notez sa protection solaire, un critère non négligeable même sous un soleil d’hiver.

Crème jour Haute Exigence, Clarins à 109€

Si l’aspect « anti signes de vieillissement » ne vous intéresse pas, direction ce soin rafraîchissant de la marque Sisley : Baume-en-eau à la rose noire.

Moins riche que la première proposition, il sera parfait pour hydrater et apaiser les peaux qui tiraillent tout comme pour donner un petit effet repulpant et bonne mine dès le matin !

Baume-En-Eau à la rose noire, Sisley à 149€

Une mise en beauté légère

Maintenant que votre visage est frais comme un pétale de rose, vous pouvez y apporter des touches de couleur pour ajouter du relief à vos atouts. Inutile d’en faire des tonnes si ce n’est pas votre truc, heureusement !

Cette palette de la marque Too Faced propose justement 16 fards à paupières dans les tons nudes qui raviront toutes les carnations. Vous pourrez vous amuser à faire des yeux charbonneux, avec de beaux fondus, ou éclaircir votre regard avec les teintes plus lumineuses.

Palette 16 fards, Too Faced à 46€

Pour vous faire de jolis yeux de biche et ouvrir votre regard, rien de mieux qu’une touche de mascara. Justement, ce produit de la maison Yves Saint Laurent nous fait déjà de jolies promesses rien que par son nom : Mascara Volume Effet Faux Cils.

Mascara Volume Effet Faux Cils, Yves Saint Laurent à 37€

Pour la touche finale et habiller votre bouche : tout droit venu de la Sephora Collection, ce kit de 6 rouges veloutés sans transfert fera certainement des merveilles.

Que vous choisissiez de porter des teintes plutôt nudes ou plus vives, vous aurez l’embarras du choix ! Et le côté sans transfert de ces rouges à lèvres vous permettra de les porter même sous votre masque, pour dévoiler de jolies couleurs lorsque vous le souhaitez.

Kit 6 rouges à lèvre, Collection Sephora à 30,99€

Certains de ces produits vous font peut-être de l’œil depuis longtemps, sans que vous osiez vous les offrir ? Eh bien avec les French Days de Sephora et les -25%, vos rêves seront exaucés !

Crédit : Sora Shimazaki/Pexels