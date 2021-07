Profitez de ces housses de couette en soldes pour changer votre intérieur !

À motifs, imprimées ou unies, les housses de couette sont à la fois nos partenaires réconfortantes (coucou, les addicts du binge watching sous la couette), mais aussi de précieuses alliées en matière de décoration ! Focus sur six coups de cœur soldés sur le site de La Redoute.

20 juillet 2021

Les housses de couette, c’est bien plus qu’un simple bout de tissu dans lequel on dort (entre autres activités agréables). En plus de nous offrir de passer des nuits agréables, elles apportent style et personnalité dans la chambre ! Lin, gaze ou percale de coton… on vous conseille de miser sur des matières de qualité, à la fois douces et résistantes.

Il suffit parfois de changer un élément pour que toute la déco d’une pièce prenne vie autrement. Et parce que le lit est (un peu) la pièce maîtresse dans une chambre ou un studio, changer sa housse de couette permet d’installer en un clin d’œil un souffle de nouveauté. Alors, profitez des soldes pour changer d’ambiance, faites-vous plaisir avec des matières douces et des couleurs actuelles !

6 housses de couette en soldes sur La Redoute

Pourquoi on vous la conseille ?

La gaze de coton est LE tissu tendance du moment ! Naturellement froissée, réputée pour sa douceur incroyable, elle est facile d’entretien et ne nécessite pas de repassage. Fine, légère et ajourée, cette housse de couette baptisée Snow, disponible en sept coloris – eux aussi, très actuels – sera votre refuge de fraîcheur cet été.

Son aspect gaufré fait tout son charme, tout en insufflant dans la chambre un petit air vintage et très délicat. Pour ne rien gâcher, au fur et à mesure des lavages, le froissement s’accentue, une patine s’installe : la gaze de coton devient alors plus soyeuse, souple et douce. Un must-have à collectionner dans toutes les couleurs !

Pour quelle chambre ?

Celle qui suit les tendances dans un environnement qui allie modernité et cocooning.

Découvrez la housse de couette unie en gaze de coton à partir de 21€ au lieu de 69,99€

Pourquoi on vous la conseille ?

Intemporelle, cette housse de couette est également certifiée écoresponsable, car réalisée en lin inoffensif et non irritant pour la peau. Avec ses couleurs tendres et naturelles, difficile de ne pas craquer pour cette parure en lin lavé Linot, une pièce « iconique » de La Redoute Intérieurs.

L’été, cette housse de couette apporte une fraîcheur réconfortante et quand vient l’hiver, elle nous enveloppe en mode cocooning. Son truc en plus ? Naturel et respirant, lavé pour plus de douceur, son aspect froissé et délicatement bohème s’embellit au fil du temps. Alors, si cette parure est légèrement froissée, sachez que son repassage est superflu ! Que demander de plus ?

Pour quelle chambre ?

Celle qui fait la part belle aux matières naturelles, authentiques et brutes.

Découvrez la housse de couette en lin lavé à partir de 31,15€ au lieu de 89€

Pourquoi on vous la conseille ?

Son imprimé fleuri mixe à merveille l’esprit maison de campagne et des couleurs très tendance : le jaune moutarde, le rose poudré et le vert canard. Avec ses deux imprimés — au recto de jolies et grandes fleurs et au verso, de tendres petites fleurs — impossible de se lasser de cette housse de couette qui s’adapte à nos envies.

En percale de coton, ce linge de lit Marthe se révèle parfait en toute saison, et particulièrement adapté si vous avez tendance à avoir chaud la nuit. Avec cet imprimé fleuri audacieux, cette housse de couette deviendra à elle seule un élément fort de votre décoration.

Pour quelle chambre ?

Celle qui vibre aux accents maison de campagne version moderne, avec un appétit certain pour le vintage.

Découvrez la housse de couette percale de coton à partir de 12,25€ au lieu de 34,99€

Pourquoi on vous la conseille ?

Chic, c’est le premier mot qui nous vient en découvrant cette option. Avec ses couleurs pastel d’un romantisme à toute épreuve, la housse de couette Pavone en satin de coton lavé est une sorte de petit luxe accessible ! Épurée, tendre et glamour, elle se fond dans le décor pour venir habiller la chambre en toute simplicité.

Sa matière d’exception, le satin de coton lavé (son aspect est plus mat que le satin classique), qui offre souplesse et douceur, se patine au fil des lavages et devient de plus en plus beau avec le temps. Un compagnon idéal pour partager vos nuits.

Pour quelle chambre ?

Celle qui mélange élégance et branchitude, avec une petite touche de romantisme assumée.

Découvrez la housse de couette satin de coton lavé à partir de 12€ au lieu de 59,99€

Pourquoi on vous la conseille ?

Avec ses couleurs chinées et ses carreaux en lin, la housse de couette Kenka est indémodable. L’effet froissé de cette fibre naturelle est très élégant, tout comme son style authentique et raffiné ! Comme une référence aux beaux tissus de famille, elle met tout le monde d’accord. Véritable passe-partout, mais de caractère, elle saura contenter les plus réfractaires au changement.

Intemporelle, cette housse est particulièrement douce, fraîche en été et isolante en hiver.

Pour quelle chambre ?

Celle qui aime jouer la carte de la mixité : esprit de famille ou loft, au choix !

Découvrez la housse de couette à carreaux en lin à 93,75€ au lieu de 125€

Pourquoi on vous la conseille ?

L’imprimé fleuri délicat et le jeu subtil de couleurs en demi-teintes apportent une touche de romantisme dans la chambre. Réversible, cette housse offre deux possibilités complètement différentes, comme pour s’adapter à nos envies au jour le jour : côté recto, un imprimé fleuri ultra-romantique et aux teintes franches ; côté verso, des motifs graphiques aux teintes douces pour passer en mode campagne chic moderne.

Sans oublier les nœuds qui entourent la housse, au bout du lit, et apportent un détail décoratif en plus !

Pour quelle chambre ?

Celle qui n’a pas peur des mélanges et joue avec les codes du romantisme et de la campagne chic.

Découvrez la housse de couette pur coton lavé à partir de 15,40€ au lieu de 27,99€

Envie de craquer ? Mêlez l’utile à l’agréable en vous offrant une parure confortable et apaisante pour des nuits réparatrices, tout en donnant un coup de frais à l’une des pièces dans lesquelles vous passez le plus de temps : la chambre.

