Le coronavirus va-t-il causer une pénurie de préservatifs ?

Des photos de rayons Durex vides agitent depuis quelques jours les réseaux sociaux.

L’origine de ces clichés n’est pas à trouver dans une fureur sexuelle provoquée par le confinement, mais dans une blague qui a mal tourné.

Les photos de rayons de préservatifs vides n’ont pas été prises en France, mais à Singapour et en Australie.

Selon le site australien 9News, il s’agit de comportements de panique causés par une blague sur Facebook. Un grand fabriquant de préservatifs avait posté une pub suggérant pour rire d’utiliser les préservatifs sur ses doigts pour appuyer sur les boutons d’ascenseurs et, ainsi, de se protéger du coronavirus…

Sauf que le second degré n’a visiblement pas été compris par tout le monde.

Condoms in Singapore sold out amidst coronavirus fear. Since Singaporeans have been using the condom as a protective measure when touching the elevator buttons in their apartments and other buildings to prevent being contaminated. pic.twitter.com/uGfghE4ZNy

