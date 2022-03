Pour cuisiner vite et sain, ce cuiseur vapeur est à -41%

Peu de matières grasses et beaucoup de saveurs, c’est la promesse de la cuisine vapeur. Pour régaler vos papilles en un clin d’oeil, ce cuiseur-vapeur Russell Hobbs est en promo !

Vous le savez sûrement mais cuisiner à la vapeur offre pas mal d’avantage. Outre une cuisson sans matières grasses, c’est aussi le moyen de préserver le goût, les vitamines et les nutriments des aliments.

On associe très souvent le cuiseur vapeur aux légumes et perso, je vous l’accorde, les légumes vapeur c’est pas LE PLAT qui me fait le plus saliver en rentrant de soirée. Il faut rappeler qu’OK, c’est un bon moyen de manger plus de légumes, mais c’est surtout l’outil qui permet de se préparer de bons petits plats sans avoir besoin d’être un véritable cordon bleu ! Chou farci et autres couscous, le cuiseur vapeur a plein de choses à vous offrir.

Que ce soit par souci de manger plus sainement ou juste pour apporter du goût à vos plats, il va très vite devenir indispensable à votre cuisine : Amazon vous propose une belle réduction de 41% sur ce cuiseur vapeur Russell Hobbs.

Pour cuisiner vos légumes facilement ce cuiseur vapeur Russell Hobbs est à 40,99€ au lieu de 69,99€

Aux fourneaux !

Ce cuiseur-vapeur Russell Hobbs va vous permettre de réaliser facilement quelques prouesses en cuisine ! Brocolis, saumon, pommes de terre, vous pourrez cuisiner ce qui vous fait envie, il y en a pour tous les goûts.

Ce cuiseur vapeur a une capacité de 10,5L répartie sur trois étages. Il est doté de commandes digitales qui permettent de gérer le temps de cuisson (à la minute près) et de régler le minuteur. Ces commandes offrent aussi la fonction de départ en différé pour faire commencer votre cuisine à l’heure qui vous arrange.

Ce cuit-vapeur affiche une puissance de 100 watts mais il est équipé d’un anneau vapeur turbo qui permet de produire de la vapeur plus rapidement et donc d’accélérer le temps de cuisson.

Il est doté d’un infuseur pour vos épices et offrir plus de saveurs à vos plat au moment de les cuire. Grâce à sa fonction de remplissage d’eau externe, vous ne manquerez jamais de vapeur — vous pouvez remplir l’appareil à tout moment même lorsqu’il est allumé. Petit bonus : ces accessoires sont compatibles avec le lave-vaisselle.

Le cuiseur vapeur Russell Hobbs en bref

Capacité de 10,5L

Une puissance de 1000 Watts

Il est doté d’un anneau vapeur turbo pour une cuisson encore plus rapide

Il est équipé d’un infuseur et d’une fonction de remplissage d’eau externe

Ce cuiseur vapeur Russell Hobbs est à moins 41% sur Amazon

Amazon vous offre -41% sur ce cuiseur vapeur Russell Hobbs. Il est disponible dès aujourd’hui pour 40,99€ au lieu de 69,99€.

Pour cuisiner vos légumes facilement ce cuiseur vapeur Russell Hobbs est à 40,99€ au lieu de 69,99€