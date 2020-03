Découvre Poupie en session acoustique !

Artiste talentueuse, déjantée et à l’univers aussi fort, je suis très heureuse d’enfin de présenter Poupie, une de mes découvertes musicales de ces derniers mois.

Influencée par la musique internationale (notamment par la culture du raggeton), elle chante en français, en anglais mais aussi en espagnol !

Si je ne suis pas du tout The Voice, c’est grâce à Spotify et sa playlist « New Talent » que je l’ai découvert.

Qui est Poupie ?

Tu as peut-être vu passer le clip de « Ne m’invite pas », un titre entrainant et qui peut nous parler à toutes.

Dans ce titre, la chanteuse de 21 ans chante l’envie de rester seule chez soi plutôt que d’aller en soirée.

Ici, la version homemade du clip faite par Poupie avec des morceaux de vidéos, et en dessous le clip officiel à l’esthétique plus aboutie et qui je trouve représente bien l’univers visuel de Poupie.

Après avoir participé à X Factor Espagne en 2018, c’est dans la saison 8 de The Voice que le public français a pu la découvrir réellement.

Poupie veut transmettre la folie dans sa musique et toucher le public en plein cœur.

C’est en interprétant le titre Me, myself and I de G-Easy & Bebe Rexha lors des auditions à l’aveugle.

Le verdict était sans appel : les quatre coachs se sont retournés sur elle et c’est l’équipe de Jenifer que Poupie a décidé d’intégrer jusqu’à la demi-finale.

Poupie a été repérée par le label Mercury (Universal Music France), après avoir sorti son premier EP, elle signe un premier album qui ne devrait pas tarder à sortir…

Et d’ailleurs, d’où vient ce nom de scène ?

La chanteuse a déclaré au Figaro :

Ce n’est pas un nom d’artiste, c’est vraiment le nom que tous mes proches me donnent depuis que j’ai 1 an. Ça vient du shampoing pour bébé de la marque Poupina et comme j’aimais bien qu’on me lave les cheveux, je n’arrêtais pas de dire « Poupie, Poupie, Poupie ». Du coup mes parents m’ont donné ce surnom et c’est resté.

Poupie chante « Comme personne » en session acoustique

Intriguée par cette découverte musicale, j’ai donc convié Poupie à une de nos sessions acoustiques.

Elle est venue nous interpréter « Comme personne » à la rédac un lundi matin, un grand sourire sous ses lunettes du future.

Au programme : sa voix puissante et des accords au clavier qui j’en sui sûre, sauront te convaincre de son talent.

Si la session t’a séduite, tu peux la retrouver sur scène en attendant son tout premier album !

