Sam de Koh-Lanta se livre en interview !

Sam, le benjamin de Koh-Lanta 2020, est en interview dans 20 ans d'âge pour te parler de l'émission, mais aussi de sa vie et de comment il envisage l'avenir !

Plein d’invités divers et variés au programme, qui parleront de leur rapport changeant aux autres, à eux-mêmes, au futur, dans cet âge si spécial coincé entre adolescence et âge adulte.

Avec toute l’équipe de madmoiZelle, on se donne comme objectif de récolter de tous les côtés des témoignages riches et différents de gens de 20 ans.

madmoiZelle a lancé le podcast 20 ans d’âge, qui donne la parole aux fraîchement débarqués et débarquées dans la vingtaine .

Il s’est donc livré au micro de 20 ans d’âge ; on parle de Koh-Lanta bien sûr, mais aussi des ambitions de Sam, de son rapport au futur et de ce qu’il a appris au contact notamment de Teheiura, candidat mythique.

Malheureusement, il est moins doué en relations sociales qu’en pêche à la ligne et a fini éliminé après la réunification…

Ce drôle d’Alsacien plutôt taiseux de 20 ans s’est préparé comme un fou, a fait du feu dès son arrivée sur l’île en 2 min 30 et a su prouver sa valeur à différents niveaux.

Mymy

Mymy



