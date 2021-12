On est pas bien, là, en 2021, quand des cathos intégristes parviennent à faire annuler le concert d’une chanteuse jugée sataniste ?

Sale ambiance à Nantes, où le pouvoir de nuisance d’une poignée de manifestants est tel que le concert de la chanteuse suédoise Anna von Hauswolff a été annulé.

Sur les images du journaliste de Presse Océan Emmanuel Vautier, on voit une foule entonner un Je vous salue Marie.

Cette petite centaine de personnes n’est pas venue assister à une messe : elle est là pour empêcher la tenue d’un concert.

#nantes Une centaine de personnes bloquent un concert du LU à l’église Notre Dame de Bon Port en chantant des prières pic.twitter.com/lRO8bbmZwD — Emmanuel Vautier (@EmmanuelVautier) December 7, 2021

Cette scène surréaliste s’est tenue ce mardi 7 décembre à Nantes. C’est la chanteuse et organiste suédoise Anna von Hausswolff qui était visée par ce rassemblement devant l’église Notre-Dame du Bon-Port, lieu où elle devait se produire.

Anna von Hausswolff, interdite d’église ?

Accusée de satanisme et de blasphème, comme l’explique France Inter, en raison d’une chanson datant de 2011 où elle parle de faire l’amour avec le diable, l’artiste a déclenché malgré elle la levée de boucliers d’une poignée de manifestants déterminés à l’empêcher de se produire dans une église.

On imagine que ces gens n’ont jamais entendu parler de Mylène Farmer et partiraient direct en auto-combustion si jamais on leur montrait Like A Prayer de Madonna.

Face à la manifestation et au blocage des portes de l’église, le Lieu Unique, fameuse salle de spectacles nantaise qui organisait l’événement, a dû se résigner à ne pas maintenir le récital de l’artiste afin de garantir sa sécurité et celle de son public.

Hier soir, le concert d’Anna von Hausswolff à l’église Notre-Dame-de-Bon-Port a dû être annulé en raison du blocage des entrées par des personnes déterminées à empêcher la tenue de l’événement. Ci-après le communiqué officiel diffusé auprès de la presse et des institutions pic.twitter.com/rDfH3JbxDf — le lieu unique (@lelieuunique) December 8, 2021

Bouleversée par cette hostilité, Anna von Hausswolff s’est exprimée auprès de Libération. Habituée à se produire dans les églises et les lieux religieux, en cohérence avec sa musique expérimentale aux inspirations gothiques, la tournure des événements est d’autant plus surprenante pour elle :

Je respecte leurs traditions et toutes les cérémonies qui s’y déroulent. Nous avons toujours travaillé en bonne entente, jamais l’un contre l’autre. Ça s’est toujours bien passé, chaque partie satisfaite, avec beaucoup d’amour et de respect. Grâce à ma musique, tout un public vient à l’église alors qu’il n’y viendrait pas autrement, ce que les prêtres et les évêques reconnaissent volontiers. Dire que ma musique est blasphématoire est non seulement faux, mais blessant.

Sera-t-il possible de rattraper le coup après cet incident ? Dans d’autres villes, on se mobilise pour que Anna von Hauswolff puisse à nouveau se produire dans le cadre de sa tournée européenne sans subir les pressions de quelques culs bénis…

Le tourneur d'Anna Von Hausswolff cherche un nouveau lieu à Paris pour son concert de demain soir, après l'annulation de sa performance prévue initialement à Saint-Eustache. https://t.co/O7Ky6VapdT — Henri Rouillier (@HenriRouillier) December 8, 2021

