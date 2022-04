On débriefe La Présidentielle selon Madmoizelle ce soir sur Twitch, vous en êtes ?

Toutes les bonnes choses ont une fin… Pour clore notre série de lives La présidentielle selon Madmoizelle, rendez-vous ce soir sur Twitch ! Venez échanger avec nous et poser toutes vos questions !

La Présidentielle selon Madmoizelle, ça se termine ce soir ! Depuis février, nous avons reçu les candidates Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Hélène Thouy, mais aussi Mathilde Panot pour évoquer le programme de Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau pour celui de Yannick Jadot, et enfin Hélène Bidard pour représenter Fabien Roussel.

À moins d’une semaine du premier tour de la présidentielle, après avoir reçu chaque semaine ces invitées politiques pour nous parler de leurs propositions ou de celles de leur candidat pour cette élection, il est temps de faire le bilan.

Pour finir en beauté, on vous propose de débriefer les programmes et les propositions sur les droits des femmes avec la militante féministe Anna Toumazoff, mais aussi de revenir ensemble sur les meilleurs moments de cette série de lives, de répondre à toutes vos questions, et bien sûr de commenter et de débattre ensemble.

La Présidentielle selon Madmoizelle : le débrief Une émission animée par Mélanie Wanga et Maëlle Le Corre, avec Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress et la militante féministe Anna Toumazoff. Lundi 4 avril à 20 heures sur la chaîne Twitch de Madmoizelle

