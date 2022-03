Réforme des facs, accueil des réfugiés : on a décrypté le programme d’EELV avec Sandrine Rousseau

Invitée de notre live consacré à l’élection présidentielle, Sandrine Rousseau, représentante d’Europe Écologie Les Verts, a répondu à nos questions – et aux vôtres sur le programme du candidat Yannick Jadot. Vous l’avez loupée ? C’est le moment de vous rattraper.

Alors oui, beaucoup n’auront retenu que ce qu’ils avaient envie de retenir, à savoir la proposition de Sandrine Rousseau – qui n’apparait pas dans le programme de Yannick Jadot, rappelons-le encore – de créer un délit de non-partage des tâches.

Mais en une heure d’échanges sur la chaîne Twitch de Madmoizelle avec l’ex-membre de l’équipe de campagne du candidat EELV, on a eu le temps d’aborder bien d’autres sujets, comme par exemple les conditions d’accueil des gens du voyage dans les villes, mais aussi le racisme environnemental, la situation dans les universités, ou encore l’accueil des réfugiés à travers la situation en Ukraine.

Et qui dit interview, dit débrief ! Comme d’habitude après l’entretien, on analyse les propositions de notre invitée avec le chat et surtout, on note et on débat !

