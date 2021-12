Noël arrive et… toujours pas d’idée ? Offrez des fleurs, pardi !

Noël est presque là, et pour certains, toujours pas de cadeaux sous le sapin. Pour vous sortir de la galère, il vous reste encore une carte à jouer : les fleurs !

Détrompez-vous : il n’y pas que la fête des Mères et la Saint-Valentin pour acheter des fleurs. Offrir un beau bouquet ne nécessite aucune occasion particulière. D’ailleurs, je rêve parfois de le faire comprendre à ma moitié… mais c’est un autre sujet !

Il vous reste moins de 48 heures pour trouver des cadeaux : même vos e-shops préférés et leurs livraison rapides ne peuvent plus rien pour vous. Il vous reste peu de solutions, et vous ne pouvez pas ressortir le joker petite Wonderbox de l’année dernière ? Alors votre fleuriste est là pour vous sauver.

Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle on pense, mais un bouquet de fleurs ou une plante grasse, ça peut être un beau cadeau. Quel parent, par exemple, n’est pas heureux quand il reçoit un bouquet de la part de sa progéniture chérie ?

À partir de 25 euros, pour Noël, vous pouvez aussi offrir un bouquet de fleurs

De jolies fleurs pour une ambiance Noël

Ça peut être difficile à croire, mais offrir des fleurs à Noël c’est carrément dans le thème ! Dans l’Antiquité, chez les Romains, le houx était porté en couronne par les jeunes couples comme signe de bon présage et de bonheur (vous pouvez le claquer au dîner de famille, ça fera son petit effet). Alors un peu de houx mélangé à la magie de Noël, et c’est parti pour de longues années en road trip sur l’autoroute de l’amour…

La tradition s’est essoufflée mais laisse place à de jolies compositions aux couleurs d’hiver pour égayer la table du réveillon ou donner un peu de couleur à côté du sapin.

Florajet vous propose des bouquets bien garnies aux couleurs de Noël pour rappeler l’esprit chaleureux de fêtes, mais aussi des centres de tables couleurs agrumes pour le dîner du réveillon !

Et si vous avez des proches qui ne le sont pas, qui sont éloignés de vous par le Covid ou par les aléas de la vie, sachez que les artisans Florajet travaillent aussi le 24 et le 25 décembre pour vous permettre de leur montrer que vous pensez à eux.

Des fleurs à Noël ? Pour qui ?

Offrir des fleurs, c’est une attention qui peut faire plaisir à tout âge. Alors bon, a priori on évite d’offrir une orchidée à un petit neveu de 12 ans, sauf si c’est un passionné, mais c’est une chouette idée pour une belle-mère à laquelle on a déjà offert une bougie parfumée l’an passé ou un papi chéri qui ne pourra pas venir cette année !

