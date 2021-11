McFly et Carlito n’ont rien compris aux TikTok Girls, mais bon, qui est surpris ?

C’est apparu hier sur une des chaînes secondaires de McFly & Carlito : la chanson TikTok Girl, parlant d’une ado tiktokeuse. Remplie de clichés, elle laisse perplexe quant à son intérêt…

Sur une instru « country », la chanson TikTok Girl de Mclfy et Carlito est arrivée à nos oreilles ce matin. N’écoutant que notre courage, nous avons cliqué.

À défaut de pouvoir donner notre avis dans les commentaires sous la vidéo, qui sont désactivés, nous allons expliquer pourquoi réduire les adolescentes à des filles qui portent « du fond de teint pas trop cher », un « crop top Jennifer » et laissent entrevoir leur jambes, c’est pas vraiment OK.

Country, TikTok et sexisme ordinaire

Cette « chanson » est assez floue quant à son but… Car la seule chose que les paroles racontent, c’est la vie d’une jeune fille qui fait des TikTok en cachette dans sa chambre, et qui pense que :

« La fame et les likes vont atténuer ses peurs »

Un long refrain — qui rappelle, ne nous mentons pas, les instru de l’émission Les Anges de la télé-réalité — rythme cette chanson qui semble vouloir dénoncer quelque chose mais on ne sait pas trop quoi.

Les jeunes filles sont déjà bien assez stigmatisées comme ça, et TikTok Girl n’aide pas du tout à atténuer le cliché de l’ado écervelée qui scrolle sur son téléphone et rêve d’être Kylie Jenner. Car oui, hein, c’est texto ce que dit la chanson : « elle s’imagine Kylie Jenner ».

Crédit : Youtube – Mcfly & Carlito – Topic

Alors oui, TikTok prend une grande place dans la vie des adolescents — comme Vine avant, la messagerie de Black Berry BBM, ou encore MSN… Ce n’est pas nouveau que les ados aiment faire des trucs sur l’Internet !

Mais bizarrement, la chanson TikTok Girl semble dire que TikTok est la source du malêtre des adolescentes. L’héroïne « danse, oui elle danse, elle sait que son corps est une arme mais elle est sans défense ». Ce à quoi je répondrai avec un mème de boomer :

Le message plus que loupé de TikTok Girl

On ne comprend pas le but de cette chanson, à part peut-être banaliser le sexisme que subissent les jeunes adolescentes et les montrer comme des personnes avides de likes et de commentaires sans rien d’autre derrière.

Les jeunes filles qui font des TikTok peuvent être plus complexes que ça. Charlie D’Amelio, star de la plateforme, l’a d’ailleurs bien montré dans le documentaire qui lui est dédié, où elle prouve bien que le problème de TikTok, ce n’est pas les gens qui en font, mais plutôt les cyberharceleurs.

Il y a évidemment des problèmes avec TikTok, comme toutes les plateformes. Mais quitte à en parler, autant le faire bien !

Et les TikTok Boys alors ?

La chanson se termine sur la description, dans un accent « américain » bien cringe, d’une des chorégraphies bien connues de TikTok.

Alors oui, danser sur TikTok, c’est pas l’activité la plus intellectuelle du monde. Mais déjà, pourquoi parler d’une fille spécifiquement quand littéralement tout les ados, et mêmes les adultes, font ce genre de chorégraphies sur la plateforme ?

Pourquoi parler de la tenue de cette ado ? Un crop-top, la vue de ses jambes, les fesses en arrière — ce qui ne fait que la sexualiser alors que finalement, elle peut porter ce qu’elle veut pour faire ses TikTok.

Vous l’aurez compris : la volonté derrière cette chanson est beaucoup trop floue, et on ne pige pas son intérêt à part renforcer des clichés. Parce que bon, juger les TikTok Girls quand son métier consiste à raconter des conneries sur Internet et servir la soupe à Emmanuel Macron, c’est un peu fort de café.

