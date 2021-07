Marre des brûlures des cuisses qui frottent en été ? Ces deux Françaises bossent sur un produit adapté

Ces deux entrepreneuses ont décidé qu’il y en avait marre de ne pas avoir accès à un produit adapté aux frottements entre les cuisses. Alors qu’elles n’y connaissaient rien, elles se sont lancées dans l’aventure.

Tous les étés, c’est la même galère. On est ravies de voir le soleil enfin se montrer mais… on ne peut pas toujours en profiter comme on voudrait. On aimerait porter nos plus jolies robes et des shorts pas du tout républicains, mais ces choix de tenues ne viennent pas sans un prix.

Comme de très nombreuses femmes, j’ai les cuisses qui se touchent. C’est-à-dire que lorsque je ne porte pas de pantalon ou de collants, des frottements répétitifs viennent me brûler l’épiderme au niveau des cuisses, là où la peau est très très fine. Avec le combo chaleur étouffante et sel de la mer en plus, je ne vous raconte pas les dégâts et la souffrance.

J’ai ce problème depuis que je suis toute petite. J’ai des souvenirs de retours de plage où je marchais n’importe comment (un mélange entre le cowboy et le canard) pour éviter d’avoir trop mal. Avec la magie des réseaux sociaux, j’ai découvert qu’on était très nombreuses à subir cela et que chacune avait des petits tips pour tenter de remédier à la situation.

Un produit pensé spécialement pour les cuisses qui frottent

Le talc, les crèmes trouvées en parapharmacie ou en magasin de sport, les mini-shorts en coton, les cyclistes, les leggings coupés… Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Pour en avoir testé quelques-unes, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut souvent réappliquer la crème après une heure ou deux et les cyclistes tiennent trop chaud.

Le problème, c’est qu’aucune de ces solutions n’est complètement adaptée ni pensée pour les cuisses qui se touchent. Celya et Chloé, deux Françaises concernées de 31 et 33 ans, ont décidé de se lancer dans la confection d’un produit spécialement dédié à cela.

Il y a quatre ans, ces deux amies qui se sont rencontrées sur leur lieu de travail, ont commencé à se parler de cet inconfort. Pour blaguer, elles se disent qu’elles devraient créer ensemble un stick qui réglerait tous ces soucis de frottements. Mais elles ne travaillent pas du tout dans le milieu médical ou de la cosmétologie, alors elles balaient un peu l’idée d’un revers de main.

Au moment du premier confinement, elles en rediscutent et réalisent qu’il n’y a toujours rien sur le marché. En discutant autour d’elles, elles comprennent qu’énormément de monde est concerné et pas seulement des femmes. « Ce n’est pas un problème de niche. C’est une histoire de morphologie, ça n’a rien à voir avec la taille ou le poids non plus, détaille Chloé. On a des copines qui font du 36 et qui aimeraient avoir ce produit. » Cette fois-ci, ce n’est plus une plaisanterie, elles se lancent.

Celya et Chloé partent alors à la découverte d’un monde qu’elles connaissent peu. Elles parviennent à trouver un laboratoire avec qui travailler. « On voulait que ce soit un laboratoire français, car on ne veut pas que ce produit ne voyage plus que nous », explique Chloé.

Elles posent alors leurs conditions. Célya les énumère : « On ne veut pas que ce soit un produit parapharmaceutique, car ça reviendrait à dire que c’est un problème, alors qu’on n’y peut rien. On voulait un stick pour l’aspect pratique, qui résiste à la transpiration. »

Une communauté sur les réseaux sociaux

Elles veulent également que leur produit soit « clean ». « C’est un produit qu’on applique sur une zone proche des parties intimes, sur une peau très très fine, on n’a pas du tout envie d’y mettre quelque chose de mauvais », affirme Chloé. En outre, des femmes ont parfois les cuisses qui se touchent uniquement quand elles sont enceintes. Célya et Chloé veulent s’assurer que leur produit sera adapté à la grossesse.

Les deux jeunes femmes ont prévu de lancer leur campagne de crowdfunding en mars 2022 et le lancement du produit pour lequel elles ont déjà trouvé un nom — CuisseKissTouche — devrait suivre dans la foulée. Pour le moment, elles tentent de bâtir une communauté sur Instagram et TikTok, deux plateformes où il est plus facile de parler de problèmes intimes qui concernent finalement beaucoup de monde. « Sur les réseaux sociaux, on voit l’engouement des gens. Notre dernier TikTok qui parlait uniquement des cuisses qui se touchent a fait plus d’un million de vues », se réjouit Célya.

Sur leur page Instagram, elles mettent à disposition un questionnaire pour les aider à développer le produit qui conviennent au plus grand nombre. « On a besoin de savoir ce qu’attendent les gens parce que si on ne s’écoute que nous ça n’ira pas forcément à tout le monde », explique Chloé.

Les deux femmes travaillent toujours à côté de ce projet, mais elles se permettent de rêver au développement de leur marque Body Glory. Cette marque pourrait comprendre différents produits qui s’attaquent aux inconforts du quotidien : « comme les petits boutons sur la moustache quand on s’épile ou les boutons sur les fesses ». Pour le moment, elles attendent surtout le moment où l’on pourra dire « t’as pas ton CuisseKissTouche ? J’ai oublié le mien », comme on demande un mouchoir.

Crédit photo : Célya et Chloé / Body Glory