Marre de ne voir que des séries américaines, britanniques ou françaises ? Voici de quoi changer d’air

Nos écrans nous donnent parfois l’impression que le monde s’arrête aux frontières des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Grosse erreur : en matière de séries télévisées, on peut tout aussi bien vibrer en anglais qu’en danois ! Suivez le guide.

Que l’on soit lasse des références méta de Netflix, que l’on ait envie d’habituer son oreille aux sonorités d’une langue étrangère, ou bien que l’on souhaite allier divertissement et démarche politique, il existe de multiples raisons de délaisser, pour une saison ou plus, les sempiternelles séries télévisées américaines, britanniques et françaises qui squattent les tops des plateformes de streaming.

Pour beaucoup, La Casa de Papel était déjà un grand pas, tant il est rare, finalement, de regarder des séries européennes, africaines, asiatiques… On accole souvent l’adjectif de « chelou » à tout ce qui n’est ni français ni américain ; pourtant, si on ose appuyer sur play, on remarque bien vite que certaines problématiques sont universelles, du Ghana à Israël !

Récit de femmes, dates foireux ou histoires de fantômes : voici trois séries issues de trois pays différents, pour un premier voyage depuis votre canapé.

An African City, « la réponse de l’Afrique à Sex and the City »

Cette web-série ghanéenne suit le retour de NanaYaa dans son pays natal après plusieurs années passées à New York, et ses retrouvailles avec ses amies. Journaliste, avocate ou businesswoman, elles espèrent toutes atteindre leurs objectifs professionnels — et pourquoi pas trouver l’amour.

D’abord diffusée de manière indépendante sur YouTube en 2014, An African City — une création de Nicole Amarteofio — a ensuite été diffusée sur la chaîne Ebony Life TV mais reste disponible sur le Web… sans sous-titres, malheureusement.

Avec ses épisodes courts dépassant le million de vues sur YouTube pour la première saison, An African City est considérée comme « la réponse de l’Afrique à Sex and the City » par la BBC, qui note son ton franc et son goût affiché pour la mode. Ça donne envie !

An African City saison 1 (en anglais) est sur YouTube

Les Shtisel, un garçon paumé à la Master of None dans Jérusalem

Les Shtisel : une famille à Jérusalem a d’abord été diffusée en Israël, où cette série a connu un grand succès, avant de franchir les frontières. Une popularité telle que le programme a donné naissance à tout un microcosme de séries made in Israël qui s’exportent à l’international !

Le personnage principal de la série, Akiva, est un garçon qui approche de la trentaine. Il est célibataire, déambule dans le quartier des Haredim (les juifs ultra-orthodoxes) la tête dans les nuages, en essayant de trouver quoi faire de sa vie. Il s’essaye aux rencards arrangés plusieurs fois et griffonne dans son carnet de dessin entre-temps.

Akiva est un personnage lunaire et attachant qui n’est pas sans rappeler Dev de Master of Nones pour sa difficulté à faire des choix d’adulte. Et comme la série Netflix, Les Shtisel emprunte aux comédies romantiques mais impose son propre rythme et sa poésie.

Les Shtisel : une famille à Jérusalem est sur Netflix

L’Hôpital et ses fantômes : Twin Peaks, mais façon nordique

Réalisateur de renom, mise en scène expérimentale, le tout à heure de grande écoute : L’Hôpital et ses fantômes (Riget en V.O.) a beaucoup de points communs avec Twin Peaks de David Lynch qui alliait enquête policière, fantastique et ésotérisme .

Diffusée sur le service public danois de 1994 à 1997, L’Hôpital et ses fantômes a permis à son réalisateur maintenant incontournable Lars Von Trier de se faire un nom dans son pays avec cette histoire en 11 épisodes d’hôpital hanté, de créatures étranges et de patients qui en savent plus qu’il n’y paraît.

L’Hôpital et ses fantômes a été le terrain de jeu de Lars Von Trier qui s’est ensuite lancé dans la carrière cinématographique internationale qu’on lui connaît. Succès populaire et d’estime, on parle depuis de « télévision de qualité » dans les écoles de cinéma danoises !

L’Hôpital et ses fantômes est disponible en coffret DVD

Voilà de quoi mettre un peu de diversité dans vos soirées télé ! N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions dans les commentaires.

