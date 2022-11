L’Institut Curie ambitionne de se consacrer aux cancers les plus récurrents chez les femmes

En obtenant le statut d’Institut hospitalo-universitaire (IHU), l’Institut Curie d’oncologie, premier centre de traitement du cancer du sein en Europe, veut aller encore plus loin dans la lutte contre les cancers les plus récurrents chez les femmes.

76 000 nouveaux cancers dits « féminins »diagnostiqués chaque année. C’est pour faire diminuer ce chiffre que le Dr Anne Vincent-Salomon souhaite que l’Institut Curie d’oncologie devienne un Institut hospitalo-universitaire (IHU). À ce jour, il en existe 6 en France. Dans une interview accordée au Figaro, publiée le 6 novembre, la pathologiste et responsable du pôle de médecine diagnostique et théranostique explique le projet qu’elle pilote pour prétendre à ce nouveau statut, et comment cela permettrait la création d’une structure entièrement dédiée aux cancers les plus diagnostiqués chez les femmes, comme le cancer du sein par exemple.

12 000 femmes meurent du cancer du sein chaque année

« Quand on voit qu’il y a toujours 12 000 femmes qui meurent d’un cancer du sein chaque année en France, et que 15 % à 20 % des cancers du sein rechutent, on se dit que scientifiquement, on passe à côté de quelque chose », explique le Dr Anne Vincent-Salomon. En devenant un IHU, l’Institut Curie d’oncologie bénéficierait de « 50 millions d’euros sur 10 ans, soit 5 millions par an », précise-t-elle. Comme pour dire que ce projet n’est pas pour « faire joli » et que ses ambitions sont réelles, la pilote du projet ajoute : « Nous n’utiliserons pas cet argent pour construire un nouveau bâtiment, mais nous le consacrerons à coordonner et à développer des projets pour faire de la France un leader de l’innovation contre les cancers féminins ».

Une ambition très grande et des recherches au sens large. « Notre volonté, c’est donc de couvrir tous les aspects du cancer de la femme, depuis l’échelle cellulaire et moléculaire au micro-environnement tumoral, jusqu’à la patiente dans son environnement, son quotidien, sa vie de femme », explique encore Anne Vincent-Salomon. La liste des candidats au label IHU devrait être connue d’ici au printemps 2023.

