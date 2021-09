Life is Strange, le retour ! Raumeuh vous offre des cadeaux et teste le jeu avec vous

Le nouveau bijou signé Square Enix est sorti le 10 septembre dernier. On le teste avec vous en live demain dès 20h avec Raumeuh, et on vous fait gagner des cadeaux !

Allez, avouez : qui n’a pas lâché sa petite larme devant les précédents opus Life is Strange ? Ultra émouvant mais aussi passionnant, intéressant et marrant, le mythique jeu narratif revient en force avec leur nouveau trésor : Life is Strange True Colors.

Se déroulant à nouveau aux États-Unis, Life is Strange: True Colors met en scène l’histoire de la jeune Alex Chen qui débarque à Heaven Springs, une petite ville du Colorado, pour y retrouver son grand frère Gabe qu’elle n’a plus vu depuis huit ans. Le petit détail : notre héroïne possède un pouvoir particulier, aussi fascinant qu’encombrant, celui de percevoir les émotions et pensées de ses interlocuteurs.

L’hypersensibilité, la sexualité, la solitude et la détresse émotionnelle, autant de sujets que de personnages sont introduits dans l’aventure. On apprécie surtout la diversité des profils qui permet au jeu de se différencier grandement des autres !

Madmoizelle le teste avec vous en live sur Twitch demain soir, vendredi 17 septembre à 20h, pour découvrir ensemble l’expérience humaine que représente cet opus.

Et c’est pas tout ! Raumeuh, notre moustachu préféré, se sent d’humeur généreuse ! Et oui, il vous offre en live un code du jeu PAR HEURE — donc plusieurs chances de gagner—, ainsi qu’un casque gaming Plantronics RIG aux couleurs du jeu beaucoup trop stylé.

Pour regarder le live… Le live spécial Life is Strange avec les cadeaux à gagner, c’est sur la chaîne Twitch de Madmoizelle vendredi 17 septembre dès 20h avec Raumeuh !

