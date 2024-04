Libérée, délivrée : les joies du vélo électrique quand on est une meuf

Vous en avez marre des relous dans les transports en commun, des problèmes techniques qui vous mettent à la bourre ? Et si vous vous mettiez au VAE (Vélo à Assistance Électrique) ?

Mais kessecé ? Un VAE est un vélo équipé d’une assistance électrique limitée à 25 km/h qui est activée par le pédalage. On a donc les mêmes sensations que sur un vélo classique, mais en mieux, soit sans les souffrances et grosses suées en montée.

On a trouvé le vélo qui fera plaisir tant aux néophytes qu’aux cyclistes et vélotaffeuses à la recherche d’un modèle électrique intelligent, léger et maniable : le iRidePure, petit dernier de la marque Winora.

Découvrez le iRidePure de Winora sans plus tarder

Plus de vélos électriques, moins de relous

Le VAE est une excellente solution pour éviter les gros relous du métro et les champions du manspreading. On ne va pas se mentir, les pistes cyclables ne sont pas épargnées par les comportements sexistes et cristallisent les inégalités de genres, mais le risque de se faire peloter les fesses, coller, harceler ou suivre, se réduit à vélo. Un coup de pédale et bye bye les rageux. Moins de vulnérabilités, plus de liberté.

Grâce au vélo électrique, on rentre plus vite chez soi le soir (et pas que). Les copines qui attendent le fameux texto « t’es bien rentrée ? » peuvent donc se coucher plus tôt et elles sont (un peu) moins stressées de vous voir rentrer toute seule. Le vélo est un allié pour éviter le harcèlement de rue.

Finies les odeurs de transpi et le stress des galères de transport

En parlant de transport, il n’y a pas que les relous qui font de nos vies un enfer. On en parle des retards, des rames bondées, des trains supprimés ? Ou des embouteillages en voiture ? Déplacez-vous rapidement grâce au vélo électrique iRide Pure et n’arrivez plus en retard – sauf si c’est votre marque de fabrique, et là, le VAE ne peut rien faire pour vous !

Pas besoin d’être ultra-sportive grâce à l’assistance électrique

Le VAE, ça peut faire peur quand on n’a jamais essayé. On s’imagine que le vélo ne s’arrêtera pas et qu’on finira dans le décor. Mais un VAE n’avance pas si vous ne pédalez pas. Et puis aucun risque de franchir le mur du son, l’assistance électrique s’arrête si vous dépassez les 25 km/h.

Lancé en 2023, le moteur Bosch Performance Line SX du iRide Pureest est un moteur léger, compact et dynamique. Il offre une assistance progressive et souple, idéale pour la ville et lorsque ça grimpe. Le moteur est associé à une batterie de 400 WH qui offre une belle autonomie et se retire facilement grâce à une sangle.

En savoir plus sur le iRidePure de Winora

Bon à savoir Plusieurs aides de l’État et des villes sont disponibles et vous permettent de financer votre VAE. Elles sont accessibles sous certaines conditions.

Roulez sur un vélo maniable et plus léger qu’un labrador (oui)

Le iRide Pure joue dans la catégorie des VAE poids léger. Car oui, les vélos électriques sont aussi lourds que les blagues de votre pire date. En moyenne, un VAE urbain pèse 25 kilos, là où le iRide Pure ne pèse que 23 kg. Il est donc plus léger qu’un labrador adulte mâle, dont le poids moyen est 29/35 kg.

Le poids est ensuite bien réparti (peu de poids à l’avant), ce qui fait du iRide Pure un vélo électrique léger ultra maniable, idéal pour se faufiler en ville sur les pistes cyclables de plus en plus nombreuses. Il remplace donc facilement la voiture, vous faisant économiser quelques kilos sur votre empreinte carbone.

Un vélo électrique minimaliste et intelligent qui va à l’essentiel

Avec son look épuré et ses éléments intégrés, le iRide Pure est un vélo design sans chichi ni accessoires inutiles. Discret et design, son porte-bagage intégré vous permet de transporter jusqu’à 15 kg et d’accrocher des sacoches pour trimbaler vos courses, affaires de sport ou de boulot. Ou encore votre seum s’il pleut.

L’affichage des éléments de la console de commande ne demande pas d’avoir fait polytechnique ; sa prise en main est rapide et on s’y fait vite. L’iRide Pure embarque le système intelligent Smart System de Bosch et ses nouvelles fonctionnalités, à savoir la fonction eBike Lock, qui permet grâce à l’application de verrouiller votre vélo. Une protection supplémentaire pour éviter le vol.

Plus d’informations sur le VAE iRide Pure de Winora

Sécurité, confort, fiabilité : ce VAE a plus de qualités que votre ex

Côté confort, l’iRide Pure nous sort le grand jeu avec sa géométrie basse Mid ; donc pas besoin de lever la gambette trop haut (la team pas souple, on pense fort à vous) et on peut porter ce qu’on veut. Ses suspensions invisibles Headshock à l’avant évitent le côté tape-cul et offrent une expérience de conduite agréable et confortable.

En bref : rouler sur les nids de poule et les relous est une promenade de santé.

Le VAE est un moyen de transport plus stable qu’une trottinette et améliore en cela votre sécurité sur la route. Ensuite, et contrairement à un vélo classique où il faut y penser, le vélo électrique iRide Pure a des lumières directement alimentées par la batterie principale du vélo.

En parlant de sécurité, vos fesses seront épargnées des projections d’eau puisque l’iRide Pure est équipé de garde-boue discrets ; le feu stop est aussi intégré au garde-boue arrière. C’est peut-être un détail pour vous, mais vous verrez, ça veut dire beaucoup. Ses freins à disque offrent quant à eux un freinage plus puissant et efficace que les freins à patin, même quand il pleut. On apprécie !