Le talk-chaud du moment sur l’industrie du porn, c’est ce mercredi avec Anna Polina sur Twitch !

À l’occasion de la sortie du sulfureux et très juste film Pleasure, Anna Polina et Peps seront nos invitées en live pour une libre antenne rafraîchissante ce mercredi 3 novembre à 21 heures sur Twitch !

Prix du jury au Festival de Deauville 2021, Pleasure, sorti le 20 octobre dernier, nous plonge dans l’industrie du X en suivant le parcours d’une Suédoise qui débarque à Los Angeles en espérant devenir une star du porno. Sous le pseudonyme de Bella Cherry, la jeune femme, malgré son manque d’expérience, n’a pas froid aux yeux et est prête à tout pour parvenir à ses fins.

Le film, qui dure 1h45 et qui est interdit au moins de 16 ans, permet de mettre en lumière les hauts et surtout les bas d’une industrie parfois controversée. Sur notre chaîne Twitch, c’est l’occasion de discuter en direct avec vous plus en détails de ce qu’il se cache derrière nos onglets en navigateur privé !

Ce talk-show, animée par ma personne, Shakaam la magnifique, s’avère déjà être mémorable. Madmoizelle a eu l’honneur d’interviewer l’icône qu’est Anna Polina (à venir très vite sur le magazine), et c’est avec honneur que nous l’accueillons une deuxième fois pour participer à une émission entière. Actrice emblématique de l’industrie X, Anna participera à sa première émission sur Twitch à nos côtés !

Accompagnée de Peps, notre charismatique streameuse du crew Madmoizelle, nous allons répondre à un maximum de questions des viewers et vieweuses. Un quizz décalé sur le porno et une discussion passionnée sur le film Pleasure sont également à la carte de cette émission en direct qui défie les plus réticents !

Alors, c’est noté ?