Le Parfum vert, le polar entre Hitchcock et Tintin qui nous fait déjà rire

Film d’espionnage loufoque et délicieusement vintage, le nouveau film avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain promet de croiser humour et mystère.

Amateurs de cinéma de genre à la française, sortez vos agendas ! Entre comédie et polar à la Alfred Hitchcock, Le Parfum vert nous plonge dans son univers aussi mystérieuse que rocambolesque.

En attendant sa sortie dans les salles obscures le 21 décembre, le film s’est dévoilé dans une bande-annonce alléchante.

La bande-annonce de Le Parfum vert

Une enquête décalée

Après le très bon Alice et le Maire, le réalisateur Nicolas Pariser est de retour avec Le Parfum Vert, son nouveau film généreusement parsemé de clins d’œil aux bandes dessinées Tintin et aux films d’Alfred Hitchcock.

Le film s’ouvre sur une représentation de théâtre au cours de laquelle un meurtre a lieu devant un public médusé. Martin un des comédiens de la troupe, témoin direct de cet assassinat est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort violente au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.

Le tout est porté par un duo délicieux : un Vincent Lacoste plus nonchalant et drôle que jamais, et une Sandrine Kiberlain qui semble prendre cette affaire de meurtre au théâtre plutôt absurde très au sérieux.

Rendez-vous en salles le 21 décembre pour découvrir la clé du mystère !

© Diaphana

