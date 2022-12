Le nombre de signalements pour violences conjugales a augmenté de 21 % en 2021

Près de 208 000 enregistrements pour des faits de violences conjugales ont été comptabilisés par les services de police et les commissariats en France l’année dernière. Parmi les victimes, une immense majorité sont encore des femmes.

Le ministère de l’Intérieur a publié un rapport, ce jeudi 15 décembre, sur l’ampleur des violences conjugales en France. Les chiffres montrent une augmentation nette de 21 % par rapport à l’année 2020. « Le nombre d’enregistrements a pratiquement doublé depuis 2016 », indique le rapport, qui suggère que cette hausse s’explique par « un contexte de libération de la parole et d’amélioration des conditions d’accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie. »

87 % des victimes sont des femmes

Sur les 207 743 victimes de violences conjugales recensées en 2021, la moitié des victimes ont entre 25 et 39 ans, et 87 % sont des femmes. Des chiffres élevés et pourtant en dessous de la réalité. Le rapport précise que « les victimes de violences conjugales signalent rarement aux services de sécurité les faits qu’elles ont subis. Ainsi, d’après l’enquête de victimation Genese, moins d’une victime de violences conjugales sur quatre a porté plainte en 2020. »

Les violences sexuelles conjugales en hausse de 26 %

Dans la grande majorité des cas (66 %), les violences conjugales concernent des violences physiques. Mais les violences verbales et psychologiques enregistrent la hausse la plus forte (+35 %).

Concernant les violences sexuelles, elles représentent une faible part des violences conjugales (4 %), mais ont elles aussi beaucoup augmenté (+26 %). Là encore, les femmes représentent l’écrasante majorité des victimes (98 %). Et si les moins de 20 ans ne représentent que 5 % des victimes de violences conjugales globales, ils représentent toutefois une part importante des victimes de violences sexuelles (13 %). « En deux ans, le nombre de victimes de viol ou tentative de viol conjugal enregistrées par la police ou la gendarmerie a ainsi été multiplié par 1,7 », alerte le rapport.

Les féminicides suivent la hausse

Impossible de parler des violences conjugales sans parler des féminicides. Le rapport du ministère de l’Intérieur fait état de 143 personnes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente. Un autre rapport paru en août annonçait déjà ce chiffre et précisait que 122 de ces victimes sont des femmes. Faut-il s’attendre encore à une hausse des féminicides cette année ? Selon le décompte du collectif Nous Toutes, en date du 8 décembre, 126 femmes ont déjà été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon en 2022.

