On a décidé de vous proposer 3 recettes de tartes hyper simples à réaliser, rapides et délicieuses. Une bonne façon de relancer les apéros ou de magnifier un repas flemme.

On commence par la grande gagnante : Margot, 12 ans, qui nous a confectionné en moins de 5 minutes (hors cuisson) une tarte à la tomate.

Ingrédients pour une tarte à la tomate

1 pâte feuilletée

4 tomates

1 peu de moutarde

Huile d’olive

Sel, poivre et thym

Étalez la pâte dans un plat à tarte et faites pré-cuire le fond de tarte 4 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, coupez les tomates en rondelles. Puis tartinez finement le fond de tarte pré-cuit de moutarde, disposez les rondelles de tomates, ajoutez un filet d’huile d’olive, du thym, salez et poivrez. Enfournez 15 minutes toujours à 180°, c’est prêt !

Tarte à la tomate de Margot

Sophie, termine à la deuxième place avec sa tarte aux poivrons ! Oui, c’est un poil plus long et elle a un peu copié Margot mais le résultat est bluffant.

Ingrédients pour une tarte aux poivrons

1 pâte feuilletée

3 poivrons (un rouge, un jaune et un vert)

1 peu de moutarde

Huile d’olive

Sel, poivre et thym

Coupez les poivrons en lamelles d’environ 1 cm. Étalez la pâte dans un moule à tarte et tartinez-là d’une fine couche de moutarde. Puis disposez les lamelles de poivrons en alternant les couleurs. Arrosez d’un filet d’huile d’olive, saupoudrez de thym, salez et poivrez. Dans le four préchauffé à 180°, glissez la tarte 15 à 20 minutes. Il ne reste plus qu’à déguster chaud ou froid !

Enfin à la troisième place, la tarte aux oignons de Stéphanie ! 3ème place car il faut éplucher les oignons et ça c’est pas la joie !

Astuce : vous pouvez opter pour les oignons coupés, en sachet du rayon congelés

Ingrédients pour la tarte aux oignons

1 pâte feuilletée ou brisée

1 kilo d’oignons

Huile d’olive

Sel, poivre, thym

En option filets d’anchois et olives noires

Faites revenir les oignons dans un faitout avec de l’huile d’olive. Quand ils sont bien colorés, baissez le feu et laissez cuire jusqu’à ce que les oignons soient quasi confits. Étalez la pâte dans un plat à tarte et répartissez les oignons. En option, ajoutez des filets d’anchois et des olives. Dans le four pré-chauffé à 180°, faites cuire la tarte 15 minutes. Servir chaud ou froid selon votre envie !

Tarte aux oignons de Stéph

Ici, non seulement on s’est régalées mais en plus on s’est amusées ! N’hésitez pas à créer vos propres variantes ! Bon appétit !