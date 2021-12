Le cadeau last minute par excellence : des places pour un festival, pardi

Le cadeau last minute ne veut pas forcément dire cadeau raté ! Les places de festival, c’est l’idée cadeau qu’on peut même acheter le jour J et qui fait toujours de l’effet.

À deux jours de Noël, on aimerait avoir pour seule préoccupation l’emballage et l’étiquetage des cadeaux. Mais force est de constater que chaque année c’est la même chose : il en manque encore et on est à court d’idées !

Entre le repas, la déco et les cadeaux, tous les combats ne peuvent pas être menés de front. Il ne vous reste plus que 48 heures pour trouver ce qu’il vous manque. Si vous n’avez plus de temps d’aller chiner le cadeau last minute en magasin, on vous propose une idée de génie : les places de festival.

Pas besoin de sortir de chez vous ! Une imprimante, une enveloppe et le tour est joué. On glisse le tout sous le sapin et ça fera toujours des heureux.

Offrir des places pour un festival, à partir de 8 euros

Un cadeau qui sonne juste

La seule difficulté pour offrir des places pour un festival, c’est d’être sûre des goûts et des envies de la personne à qui vous souhaitez faire plaisir. Musique, humour, théâtre, littérature : vous avez l’embarras du choix.

Plutôt que de prendre une carte cadeau dans n’importe quel magasin, les places de festival c’est offrir une expérience à un proche et ça fait toujours plaisir. Si vous n’aviez toujours pas de cadeau à offrir vous pouvez vous détendre !

Des places de festival pour qui ?

Il existe des festivals pour tout et n’importe quoi : vous pourrez toujours faire plaisir à quelqu’un. Pour vous donner une idée, le festival de la BD à Angoulême peut surement ravir un oncle, ou alors deux places pour les Francofolies pour une cousine et son mec ou sa meuf, c’est le cadeau rêvé.

Crédit photo : Pexels / Wendy Wei