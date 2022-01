Une tiktokeuse a décidé de passer deux auto-tests pour détecter le Covid : un dans le nez… Et un dans la gorge. Mais ce n’est pas une bonne technique pour avoir un résultat correct !

Double dose. Alison Hall, une reporter américaine, a posté une vidéo sur TikTok où on la voit en train d’effectuer deux auto-tests Covid.

Elle fait le premier en mettant le coton-tige dans son nez. Le résultat est négatif, mais elle explique qu’elle a tout de même des symptômes. Ensuite, la jeune femme fait le deuxième… sauf que cette fois, elle le met dans sa gorge. Après quelques minutes, le test ressort positif.

Le TikTok d’Alison Hall a accumulé plus de 5 millions de vues. À la fin de sa vidéo elle explique :

« Moral de l’histoire, pensez à passer un test dans votre gorge en plus d’un dans votre nez pour détecter les premiers signes, puis faites un test PCR pour confirmer. »

Cependant, cette technique n’est pas approuvée par les médecins et ce n’est pas vraiment la meilleure façon de détecter le virus !

L’autotest Covid dans la gorge, c’est non

BuzzFeed News a interviewé le médecin Nam Tran, qui supervise les tests Covid à l’Université de Californie, Davis Health.

Il a expliqué qu’utiliser un test dans la gorge n’était pas si simple : même si les traces du virus peuvent être présentes d’abord dans cette zone, la méthode n’est pas 100% fiable.

Le problème principal avec les auto-tests en général (et ce qui peut expliquer les deux résultats différents obtenus par la journaliste), c’est qu’on n’est jamais sûre de faire le test comme il faut — on n’a pas vraiment l’habitude de s’explorer le fond des sinus. Le médecin détaille :

« La technique pour effectuer le test est importante pour avoir un bon résultat : si vous utilisez le coton-tige timidement car vous avez un nez sensible ou une bouche sensible, vous n’allez pas avoir assez de virus sur votre test pour qu’il soit détecté. »

D’un autre côté, beaucoup d’éléments se trouvant dans la gorge — en premier lieu la nourriture — peuvent fausser un test. La zone n’est donc pas plus fiable que les abysses de votre nez.

Le plus simple, en cas de doute, reste de vérifier auprès d’un ou une professionnelle de santé capable de vous faire un test antigénique ou PCR. Et de continuer, bien sûr, à respecter gestes barrières et autres port du masque !

Crédit photo : TikTok de Alison Hall