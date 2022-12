L’agresseur du dog sitter de Lady Gaga condamné à 21 ans de prison

En février 2021, deux des trois chiens de la chanteuse américaine ont été kidnappés puis restitués 48h plus tard. Mais ce kidnapping a bien failli coûter la vie à l’homme chargé de promener les bulldogs de la star, qui s’est fait tirer dessus en tentant de les protéger.

Affaire classée. Lundi 6 décembre, James Howard Jackson, l’une des trois personnes impliquées dans le vol des chiens de Lady Gaga et l’agression de son dog sitter, a été condamné à 21 ans de prison par le tribunal de Los Angeles. Selon le Guardian, après avoir été libéré par erreur, en avril dernier, il a finalement accepté un accord incluant l’abandon d’autres charges retenues contre lui, en échange de plaider coupable de « tentative de meurtre » à l’encontre de Ryan Fischer. Ce dernier promenait les 3 bulldogs de la chanteuse américaine au moment de l’agression, en février 2021, et a failli mourir en tentant d’empêcher leur kidnapping.

« J’ai été battu, étranglé, on m’a tiré dessus et j’ai été laissé pour mort »

L’affaire des chiens de Gaga est désormais close, mais Ryan Fischer n’en demeure pas moins traumatisé. Le jour du jugement, il s’est adressé à la cour pour raconter à nouveau l’agression dont il a été victime. « Il est difficile de croire que cela fait bientôt deux ans que j’emmenais Asia, Koji et Gustav en promenade le soir quand, en un instant, je me suis retrouvé à me battre de toutes mes forces pour protéger ces chiens d’être volés. Mais cela n’a pas suffi : j’ai été battu, étranglé, on m’a tiré dessus et j’ai été laissé pour mort, me vidant de mon sang sur un trottoir et cherchant à respirer pour rester en vie. Et Koji et Gustav avaient disparu. » Faisant preuve de beaucoup de clémence, il s’est également adressé à son agresseur. « Je vous pardonne, a-t-il déclaré. Avec cette attaque, vous avez complètement changé ma vie. Je sais que je ne pourrai pas complètement oublier la nuit où vous m’avez tiré dessus jusqu’à ce que je vous dise ces mots. »

500 000 dollars pour retrouver les chiens de Lady Gaga

La disparition des chiens de Lady Gaga a été très médiatisée au moment des faits. Immédiatement après l’agression de son dog sitter, Stefani Germanotta, de son vrai nom, s’était emparée des réseaux sociaux, offrant une récompense de 500 000$ à la personne qui retrouverait ses bulldogs. Ils avaient finalement été déposés à un commissariat 2 jours plus tard.

