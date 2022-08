La recette ultime pour se rafraîchir sans trop d’efforts : le sorbet abricot romarin

Fruité, acidulé et de saison, ce sorbet abricot romarin a le pouvoir de rafraîchir et d’égayer vos papilles pendant cet été caniculaire.

Vous pensiez que ne pas posséder de sorbetière au mois d’août vous condamnait à devoir vous contenter de glaces à l’eau ? Pas de panique : cette méthode pour faire du sorbet maison ne nécessite qu’un bon blender et un peu de patience. Elle a aussi le mérite de fonctionner avec toutes les combinaisons de fruits, donc n’hésitez pas à être créative !

Ingrédient du sorbet abricot romarin

Une dizaine d’abricots bien mûrs

2 branches de romarin

35 g de miel

Un peu de jus de citron, selon votre convenance

Si vous aimez votre sorbet un peu plus onctueux, vous pouvez aussi ajouter 3 ou 4 cuillères à soupe de lait de coco ou de crème liquide

Recette du sorbet abricot romarin

Lavez et coupez vos abricots en quartiers de taille moyenne (comme si vous les coupiez en huit, environ).

Placez vos morceaux de fruits dans un tupperware, puis au congélateur pendant douze heures, de manière à ce qu’ils soient gelés le lendemain

Placez vos morceaux d’abricots gelés dans votre blender avec le miel, les branches de romarin coupées grossièrement, le jus de citron et éventuellement le lait de coco

Mixez le tout jusqu’à l’obtention d’une purée bien lisse et facile à manier

Placez le sorbet dans un tupperware ou un pot de glace vide, fermez-le, et mettez le tout au congélateur pendant approximativement deux heures, le temps que votre sorbet prenne de la consistance. N’hésitez pas à remuer votre glace de temps à autre pour éviter la formation de cristaux – il paraît que placer une feuille de papier sulfurisé bien appuyée à la surface du sorbet permet d’éviter ça, mais je n’ai encore jamais testé !

Quand votre sorbet est bien ferme, vous pouvez le servir et déguster ! Attention, cette recette ne se conserve pas aussi longtemps qu’un sorbet de supermarché : je vous déconseille de la consommer après 8 jours.

Et parce qu’au mois d’août, bien des fruits frais se marient à ravir avec le sorbet, vous pouvez aussi tester d’autres combinaisons qui font saliver : pêche et verveine, fraise et basilic, poire et pépites de chocolat… Et avec des fruits surgelés, la seule limite sera votre imagination !

Crédit photo : David Disponett