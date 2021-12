La poêle à brunch, une idée cadeau parfaite pour des petits dej comme à l’hôtel

Cette poêle à cinq compartiments est une idée de cadeau original qui va ravir toutes les adeptes des petits-déjeuners copieux !

Quoi de mieux qu’un repas qui permet de mélanger les viennoiseries aux pommes de terre ?Pancakes, bacon, oeufs brouillés, rösties… le brunch est une bonne occasion de se régaler en famille ou entre amis !

Pour éviter à celles et ceux qui ont adopté la tradition du brunch dominical de claquer entre vingt et trente balles au restau pour des toast au saumon, cette poêle est une super idée de cadeau. Avec un seul outil, vous pouvez faire griller saucisses champignons et oeuf au plat sans avoir une tonne de vaisselle.

Découvrez la poêle à brunch pour 44,95€ sur le site de l’avant-gardiste

Une grande poêle pour des petits-dej de compet’

Le concept est simple : une large poêle découpée en plusieurs compartiments pour faire cuire tous les ingrédients d’un brunch en quelques minutes. Pour les passionnés du sucré-salé, ce cadeau est un gain de temps et de vaisselle garantissant des matinées réussies ! Cette poêle à brunch trouvera parfaitement sa place dans une cuisine.

Cette poêle est dotée de cinq compartiments avec un revêtement antiadhésif pour faciliter le nettoyage. Elle est en aluminium et convient à tous les types de plaques, y compris l’induction.

En plus de faire plaisir en offrant ce cadeau vous êtes sûr d’être conviée à mettre les pieds sous la table pour le prochain brunch !

Une poêle à brunch pour qui ?

Idéal pour une copine complètement passionnée de cuisine ou pour les parents qui sautent sur n’importe quelle occasion pour nous avoir à la maison, c’est un cadeau qui peut ravir toutes les générations.

Pour un cuisinier hors-paire ou un amateur, ce cadeau à moins de 45 euros offre un brunch bien garni en minimum temps en faisant le minimum d’effort.

