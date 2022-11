La justice condamne définitivement Alexandra Richard pour le meurtre de son conjoint violent

La Cour de cassation a confirmé le verdict de la cour d’appel et la condamnation d’Alexandra Richard à 10 ans de prison pour avoir tué son conjoint violent en 2016. Une déception pour ses avocats.

Il s’agissait de la dernière chance d’Alexandra Richard d’être entendue par la justice : la Cour de cassation a rejeté sa demande, et confirme ainsi la condamnation prononcée un an plus tôt.

Cette quadragénaire originaire de Normandie a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son conjoint Sébastien Gest le 16 octobre 2016, un homme violent, qui a exercé sur elles des violences physiques, sexuelles, et psychologiques et qui possédait plusieurs armes à feu. Elle avait porté plainte quelques mois plus tôt, n’obtenant alors qu’une médiation pénale.

En novembre 2020, la justice l’a reconnue coupable de meurtre, retenant la circonstance aggravante de violences sur conjoint. Alexandra Richard s’est donc retrouvée au même niveau pénal qu’un auteur de féminicide. Ses avocats estiment que son statut de victime de violences conjugales n’a pas été pleinement reconnu.

Une peine de 10 ans confirmée en appel

En octobre 2021, soit il y a un an, la cour d’appel avait confirmé le verdict prononcé en première instance.

Cette semaine, la Cour de cassation l’a donc maintenu, continuant d’exclure la légitime défense : « Alexandra Richard a chargé l’arme, a fait face à Sébastien Gest puis appuyé sur la queue de détente et fait feu dans le thorax, une zone vitale, en présence de tiers dans la maison » a souligné l’avocate de la famille de Sébastien Gest. Alexandra Richard avait quant à elle affirmé vouloir dissuader son conjoint de la frapper à nouveau et avoir paniqué, ce qui a entraîné le coup de feu.

Me Quentin Dekimpe déplore cette décision et espère faire libérer Alexandra Richard grâce à un aménagement de peine : « La loi prévoit qu’elle ne peut pas sortir avant un délai de cinq ans. Elle a déjà fait trois ans. »

Sur Twitter, son avocate Me Lorraine Questiaux a vivement réagi à la décision de la Cour de cassation, rappelant les violences qu’a vécues sa cliente :

