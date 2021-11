La France va ouvrir de nouvelles maisons de naissance et c’est une super nouvelle

Un décret vient d’être signé, organisant le développement en France des maisons de naissance ! Ces lieux permettent l’accompagnent des personnes qui souhaitent accoucher de façon physiologique.

Alors que de plus en plus de femmes souhaitent avoir un accouchement moins médicalisé, la création sur deux ans de douze nouvelles structures est une véritable bonne nouvelle !

Huit maisons de naissance existent déjà. Elles étaient en phase expérimentale, mais devant la demande grandissante et l’évaluation positive par les autorités de ces lieux, le dispositif a été élargi. Aux États-Unis, il y en avait 150 l’an dernier, 169 au Royaume-Uni et une centaine en Allemagne, comme nous l’indique France Info.

Les maisons de naissance : quelles spécificités ?

Ces établissements sont gérés par sages-femmes et attenants à des maternités. Il n’y a pas de gynécologues en maisons de naissance mais le transfert vers l’hôpital, en cas d’urgence, peut se faire rapidement. Le site du gouvernement précise leur rôle :

« Elles offrent aux femmes une prise en charge moins technicisée du suivi de grossesse, de l’accouchement et du post-partum ; en revanche, elles n’assurent ni l’hébergement des parturientes et de leurs nouveau-nés ni la prise en charge des urgences obstétricales. Seules les femmes enceintes à bas risque de grossesse et d’accouchement sont concernées par ces structures. »

Un des avantages précieux est le suivi par la même personne de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. L’accueil est donc personnalisé. En revanche, la mère et l’enfant rentrent chez eux quelques heures après l’accouchement et le suivi par la ou le sage-femme se fait à domicile.

Pour les futurs parents qui souhaitent être dans un environnement plus paisible et chaleureux, qui n’ont pas peur de la douleur des contradictions (l’accouchement s’y fait sans péridurale) et qui ont une grossesse qui se passe bien, ces nouvelles structures sont une aubaine !

On a hâte de voir où ces maisons de naissance vont s’implanter et si ce sera près de chez nous.

