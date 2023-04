La première joueuse à emmener son enfant aux entraînements se réjouit des dispositifs mis en place pour l’accompagner.

« Je suis trop contente. J’arrive à jongler entre mes entraînements et ma fille », a déclaré pleine d’enthousiasme la joueuse en équipe de France féminine de Football, Amel Majri. Dans une interview accordée à l‘Équipe, celle qui a accouché il y a neuf mois est longuement revenue sur son retour à l’entraînement, elle qui est la première joueuse à se rendre à Clairefontaine avec son enfant.

Amel Majri décrit alors un cadre « rassurant » pour une jeune mère en équipe de France. Accompagnée par une nounou, elle se réjouit de pouvoir être présente autant pour sa fille que pour l’entraînement. « Je n’ai pas à me dire ‘qu’est ce que fait ma fille en ce moment ?’ (…) Je ne me pose plus 100 000 questions. Je n’ai pas une moitié d’Amel là, une moitié d’Amel à la maison. »

À lire aussi : L’équipe de France féminine de football s’équipe de nouveaux shorts pensés pour les menstruations

« Le coach m’a rassurée et m’a dit : ‘on fera tout pour que tu sois dans les meilleures conditions’.«

La joueuse affirme également que le tout nouveau sélectionneur, Hervé Renard, qui succède à la très critiquée Corinne Diacre, aide à impulser ce changement. « Le coach m’a rassurée et m’a dit : ‘on fera tout pour que tu sois dans les meilleures conditions’. On sent que dans son discours, il veut qu’on soit pleinement investies ». Quelques jours plus tôt, en conférence de presse, le sélectionneur avait déclaré vouloir mieux accompagner les joueuses devenant mères, dénonçant un « retard » de la France.

Ainsi, la présence d’une nounou permet à Majri « d’être focalisée que sur le foot. Même psychologiquement, d’être concernée que par ce à quoi j’aspire : jouer au foot et être performante », a-t-elle déclaré.

Un fonctionnement encourageant pour les sportives. En effet, celles qui souhaitent devenir mères peuvent subir des discriminations. À l’image de la joueuse de l’équipe de foot de l’OL Sara Björk Gunnarsdóttir, qui en janvier dernier racontait dans une tribune comment le club a refusé de lui payer plusieurs salaires, alors qu’elle était enceinte.