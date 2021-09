Katy Perry et Louane sont sur un album Pokémon, et ce n’est pas un bingo spécial millennials

Non, ceci n’est pas un kamoulox. C’est la célébration du 25e anniversaire de la franchise Pokémon !

Si vous aviez besoin d’un coup de vieux supplémentaire en ce début de décennie, vous voilà servie : la franchise Pokémon fête ses 25 ans. Et pour l’occasion, The Pokémon Company a décidé de célébrer en grande pompe avec… un album. Rien que ça.

Pokémon 25 : The album

Après des évènements réguliers au cours de cette année, parmi lesquels une collaboration Gucci x The North Face dans Pokémon Go et un concert virtuel de Post Malone, cet album sera la conclusion d’une année riche en marketing pour l’entreprise.

Et pour incarner le projet, qui sortira le 15 octobre grâce à une collaboration entre Pokémon et Universal Music, c’est la superstar de la pop Katy Perry qui a été choisie.

Il y a quatre mois, pour teaser le projet, la chanteuse sortait Electric, morceau d’ouverture de l’album. Le clip met en scène le Pokémon le plus connu de la planète et l’interprète d’I kissed a girl en train de se balader, ce qui donne un résultat vraiment très mignon.

Une tracklist d’album alléchante (avec Louane dedans)

L’album devrait compter 14 chansons d’artistes différents, parmi lesquelles certaines surprises. On y trouve en effet des noms connus à peu près partout dans le monde, tels que J. Balvin, Vince Staples ou Post Malone, mais aussi… Notre Louane nationale !

Dans Game Girl, dont clip est sorti il y a deux semaines, la Française pousse la chansonnette en français et en anglais assise sur des Pokéballs géantes.

La tracklist complète a été révélée par Paper Mag, et même si on se sent vraiment très visées en tant que millennials nostalgiques, on doit bien avouer que ça fonctionne : on ira sûrement jeter une oreille à l’album complet !

À lire aussi : 6 questions sur « New Pokémon Snap », déjà le jeu le plus mims de 2021