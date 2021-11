Jusqu’à 500€/mois pour les jeunes sans emploi ni formation : le Contrat Engagement Jeune est lancé

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi le lancement du Contrat Engagement Jeune, proposant aux moins de 26 ans sans formation ni emploi une allocation allant jusqu’à 500 euros par mois en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d’accompagnement.

Le Contrat Engagement Jeune, c’est ce nouveau dispositif annoncé par le président ce 2 novembre, qui vise à aider les jeunes n’ayant pas d’emploi ni de formation à développer leurs compétences. Ce nouvel accompagnement sera disponible dès le 1er mars 2022.

Le chômage des jeunes, « trop élevé » selon Emmanuel Macron

Dans un communiqué, Emmanuel Macron annonce le Contrat Engagement Jeune, expliquant que le chômage des jeunes n’avait jamais été aussi faible depuis 2008. Il a cependant expliqué :

« […] qu’il demeure toutefois trop élevé et je ne me résous pas à ce que plusieurs centaines de milliers d’entre vous soient depuis trop longtemps sans emploi, souvent sans ressources. Sans perspectives. »

En quoi consiste le Contrat Engagement Jeune ?

Toujours dans son communiqué, Emmanuel Macron a détaillé les mesures de ce contrat :

« Concrètement, dès le 1er mars, tous les jeunes de moins de 26 ans qui, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, s’inscriront, pourront bénéficier de 15 à 20 heures d’accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi. Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois pourra être versée sous condition de revenus, d’assiduité et d’acceptation des offres d’activité faites. »

Ce dispositif remplacera la Garantie Jeunes qui avait été mise en place en janvier 2017 et qui permettait d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l’emploi ou la formation. Il s’agissait d’un contrat entre le jeune et la mission locale, ainsi qu’une aide financière.

Le Contrat Engagement Jeune, « largement insuffisant »

Reste à savoir si cette mesure suffira à endiguer la précarité qui touche tant de moins de 26 ans en France. Dans une interview en direct sur BFMTV, Mélanie Luce, présidente de l’UNEF a déclaré au sujet du Contrat Engagement Jeune :

« Les jeunes sans rien (…) sans études sans formation c’est 1,5 million de personnes. Les étudiants c’est 2,9 millions de personnes. Donc on est très loin de vouloir toucher l’intégralité de la population jeune. Donc pour nous c’est toujours largement insuffisant. Alors oui c’est toujours positif d’élargir le nombre de bénéficiaires, mais on ne va pas résoudre les problèmes de précarité, d’accès à l’emploi, de formation des jeunes avec cette mesure-là. »

À moins d’un an de la présidentielle, espérons voir des mesures fortes pour aider les jeunes précaires se dessiner dans les programmes. À bon entendeur…

À lire aussi : Étudiantes, étudiants, cette nouvelle plateforme regorge de ressources pour vous

Crédit photo : Pexels – Canva Studio (3153207)